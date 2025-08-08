Personliga assistenter till Vilgot 7 år i Bergsjö! (Vikariat med chans til
God Assistans bedriver personlig assistans för kunder över hela Sverige. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godassistans.se
Är du en person som är flexibel, tar ansvar och engagerad i dina arbetsuppgifter? Du är social, lekfull och älskar att arbeta med barn? Då kan de vara dig vi söker!
Vi söker assistenter till Vilgot som är 7 år. Han har dyskinetisk CP och epilepsi.
Vilgot behöver assistans i alla moment, han är en aktiv kille som gillar att leka, springa i sin gåstol, cykla och hänga med familjen på olika aktiviteter.
Han har inget tal med använder sig av en ögonstyrd dator för att kommunicera eller bläddra runt på Youtube och spela spel.
Han är väldigt tydlig i sitt kroppsspråk så man brukar ha lätt att förstå honom när man väl lär känna honom.
Vi bor i en villa i Bergsjö, familjen består av mamma, pappa, Vilgots två bröder som är 13 och 15 år, hunden Svante och två katter.
Vilgot äter via Peg men smakar även mat med munnen, peg är lätt att lära sig.
Vilgot går i skola där har han en egen resurs. Arbetstiderna är efter skola, fitids, eftermiddagarna, kvällar, helger. Under sommarlovet blir de längre arbetspass.
Vikariat med chans till förlängning. Möjlighet till nattjobb finns.
Det förekommer lyft så fysiken bör vara god.
Viss vana av barn är önskvärt men ej krav.
Intervjuer kommer att ske löpande.
Välkommen med din ansökan!
Vi kommer vilja se kopia på pass (SV) eller uppehållskort (EU) eller uppehålls-och arbetstillstånd/LMA-kort (utanför EU)
