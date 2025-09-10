Personliga assistenter till ung man i Åkersberga
Humana AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Österåker Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Österåker
2025-09-10
Vill du arbeta som personlig assistent och sätta guldkant på människors tillvaro? I rollen kommer du göra skillnad i människors liv och tillsammans med oss arbeta efter vår vision - Alla har rätt till ett bra liv.
Personlig assistans är en insats enligt LSS (Lagen om stöd och Service till vissa funktionshindrade). Som personlig assistent ger du individuellt stöd och omvårdnad till personer som beviljats personlig assistans för att de behöver hjälp med ett eller flera grundläggande behov. Varje kund är unik och dina arbetsuppgifter varierar utifrån kundens behov. Du värnar om kundens självbestämmande och integritet, och bidrar till att vardagen fungerar smidigt.
Rollen som personlig assistent ställer höga krav på förmågan att skapa goda relationer. I arbetet kommer du ofta att jobba dubbelt med en kollega och behöver ha fullt fokus på ditt arbete med kunden. Vi söker därför dig som är lyhörd, engagerad och ansvarstagande. Det är även viktigt att du kan ta egna initiativ och se vad som behöver göras. Kunden behöver hjälp med all förflyttning / ADL så du behöver ha god fysik. Du kommer att vara kundens röst och hjälpa till med kommunikation med tredje part vilket innebär att du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift. Det är meriterande om du har erfarenhet av AKK / PODD. Kundens största intressen är musik och sång och han badar varje vecka, vilket du behöver kunna följa med på. I hemmet finns det även två hundar så det är viktigt att du varken är pälsdjursallergiker eller rädd för hundar. Publiceringsdatum2025-09-10Om tjänsten
Rollen som personlig assistent ställer höga krav på förmågan att skapa goda relationer. Vi söker därför dig som är lyhörd, engagerad och ansvarstagande. Det är även viktigt att du kan ta egna initiativ och se vad som behöver göras.
Vi söker nu dig som stämmer in på följande:
vill arbeta hos en ung man, nyss fyllda 20 år, i Åkersberga
har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
är simkunnig
har god fysik
Det är även meriterande om du:
har erfarenhet av att kommunicera med hjälp av PODD / AKK.
har erfarenhet av sondmatning, (gastrostomi), epilepsi, cpap
Stor vikt kommer att läggas kring personlig lämplighet.
Arbetstid, tjänstgöringsgrad och lön:
Aktuell anställningsform är "Så länge assistansuppdraget varar" och tjänsten är på ca 75-100% - även deltid/extra sökes! Tjänsten innebär arbete under dagtid, kvällstid eller nattetid, både aktiv tid och väntetid.
Fast timlön enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.Tillträde
Omgående.
Att vara anställd på Humana
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på Humana är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdagen. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Välkommen med din ansökan!
Vill du veta mer om rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta rekryteringsansvarig:
För och efternamn + mailadress
