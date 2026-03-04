Personliga assistenter till ung kvinna i Linköping (Vallastaden)
Saand Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Linköping Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Linköping
Vi söker personliga assistenter till ung kvinna i Linköping (Vallastaden) - start 1 november
Vill du ha ett arbete där du verkligen får göra skillnad och samtidigt sprida glädje i vardagen? Då kan detta vara jobbet för dig.
Vi söker nu personliga assistenter till en ung kvinna som bor i eget hem i Vallastaden. Hon behöver trygga personer som kan stötta henne i vardagen, men också vara med och skapa stunder fyllda av skratt och gemenskap.
Vem hon är
Hon är en glad och nyfiken kvinna som uppskattar människor som möter henne med tålamod, kreativitet och värme. Hon älskar promenader, tycker om djur och gillar att ta en tur med sin el moped. Att få göra saker tillsammans med sina assistenter betyder mycket för henne, därför söker vi dig som gärna hittar på små och stora aktiviteter som gör vardagen roligare och stärker hennes självkänsla.
Om rollen
Som personlig assistent är du hennes stöd i vardagen. Du hjälper till med personlig omvårdnad och hushållssysslor, men din roll handlar lika mycket om att skapa trygghet och glädje. Du behöver vara uppmärksam, flexibel och lyhörd för hennes behov.
Vem vi söker
Vi tror att du är en trygg och lugn person som ser det fina i att arbeta nära en annan människa. Du har gärna barnasinnet kvar och tycker om att skratta tillsammans. För att trivas i rollen behöver du kunna ta initiativ, men också ha förmågan att backa när det behövs.
Vi vill att du har:
Erfarenhet av att arbeta med personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF) och autism.
Kunskap om och vana av lågaffektivt bemötande.
Ett genuint engagemang för att skapa en meningsfull vardag för andra.
Vad vi erbjuder
Du blir en del av ett engagerat och erfaret team som finns där för att stötta dig. Vi ser till att du får en bra introduktion och känner dig trygg i dina arbetsuppgifter. Hos oss får du ett arbete där omtanke, respekt och glädje är grunden och där ditt engagemang verkligen gör skillnad.
Plats: Vallastaden, Linköping
Start: 1 november
Anställning: Timvikariat/inhopp, med möjlighet till mer arbete framöver Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Saand Assistans AB
(org.nr 556995-4877)
- (visa karta
)
111 11 LINKÖPING Jobbnummer
9776156