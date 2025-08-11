Personliga assistenter till trevliga uppdrag i Nässjö med omnejd
2025-08-11
, Eksjö
, Aneby
, Sävsjö
, Jönköping
Beskrivning av tjänsten
Just nu söker vi personliga assistenter som kan stärka upp våra team hos flera av våra manliga kunder i Nässjö och Aneby. Vi söker både dig som vill jobba på schemarad eller som vill jobba som vikarie. Som personlig assistent kommer dina främsta arbetsuppgifter att vara förflyttningar, personlig hygien, handräckning, stöd vid matlagning, hushållsarbete samt följa med på aktiviteter.
Vi ser gärna att du:
Har körkort och tillgång till bil
Flexibel och tillgänglig
Tål pälsdjur och har hundvana
Talar tydlig svenska, förstår det svenska språket och hanterar det svenska språket i skrift då journalföring är en av arbetsuppgifterna.
Har erfarenhet av vård och omsorg
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig ett varierande och betydelsefullt arbete, där du som medarbetare uppmuntras att fatta egna kloka beslut. Vi har ett stort utbud av digitala utbildningar och andra verktyg för att du ska kunna utvecklas i din yrkesroll. Självklart har vi även friskvårdsbidrag.
Om Frösunda Personlig assistansFrösunda är en av landets ledande assistansanordnare med över 25 års erfarenhet. Det gör oss till ett tryggt företag för dig som medarbetare och för våra kunder och närstående. Vi är en ansvarsfull arbetsgivare som tar helhetsansvar för assistansen dygnet runt. Tack vare lokala kontor över hela Sverige i kombination med centrala stödfunktioner finns vi alltid här för dig och dina kunder. Som medarbetare hos oss får du ett varierande arbete och möjlighet att utvecklas. Här gör du skillnad - varje dag.
Övrig information För att bli aktuell för en tjänst krävs ett utdrag från belastningsregistret. Du hämtar ditt belastningsregister här: Belastningsregistret - begära utdrag | PolismyndighetenDu behöver också ange två referenser. Anställningsform: Visstidsanställning så länge assistansuppdraget varar samt behovsanställning
Omfattning: Heltid/deltid
Arbetstid: Dag, kväll, natt, vardagar som helg beroende på uppdrag
Tillträde: Snarast, enligt överenskommelse
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Sista ansökningsdag 2025-08-31
Vid frågor om tjänsterna, är du varmt välkommen att kontakta:
John Gustafsson, Verksamhetschef
010-130 39 77john.gustafsson@frosunda.se
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
