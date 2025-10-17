Personliga assistenter till tjänster på 75-86% - Hässleholm
Kooperativet Hand i Hand ekonomisk förening / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Hässleholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Hässleholm
2025-10-17
, Perstorp
, Östra Göinge
, Kristianstad
, Osby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kooperativet Hand i Hand ekonomisk förening i Hässleholm
, Östra Göinge
, Kristianstad
, Osby
, Höör
eller i hela Sverige
Kooperativet Hand i Hand är en medlemsstyrd organisation som bildades 1995 för personer med rätt till assistans. Våra medlemmar finns i Skåne, Halland, södra Småland, Västra Götaland, Stockholm samt Jämtland. Vi har kontor i Halmstad, Hässleholm och Malmö. Vi stöttar våra medlemmar med allt ifrån att ansöka om timmar hos Försäkringskassan/kommunen till personalfrågor rörande de personliga assistenterna. Vi anser att arbetet som personlig assistent är ett av de viktigaste arbeten som finns då man är en möjlighet för en annan människa, en möjlighet som innebär att han eller hon kan få leva sitt liv som alla andra.
Om tjänsterna
Vi söker två personliga assistenter till ett uppdrag i Hässleholm. Du arbetar hos en 36-årig man med humor, som gillar hundpromenader, spontana utflykter och att åka på konserter när tillfälle ges. Arbetet innebär att ge stöd i vardagen och möjliggöra ett aktivt och självständigt liv.
Tjänst 1 - 86 %
Dagtid tre av fyra veckor, natt en vecka
Pass: 07.00-19.00 (dag) eller 19.00-08.00 (natt, inkl. 2 timmars jour)
Tjänst 2 - 75 %
Natt tre av fyra veckor, dag en vecka
Pass: 07.00-19.00 (dag) eller 19.00-08.00 (natt, inkl. 2 timmars jour)Publiceringsdatum2025-10-17Dina arbetsuppgifter
Hjälp med personlig omvårdnad och förflyttningar
Stöd i vardagliga sysslor och rutiner
Följa med på aktiviteter, träning och sociala sammanhang
Vi söker dig som
Har körkort (krav)
Är lugn, pålitlig och ansvarsfull
Trivs med hund
Har erfarenhet av personlig assistans eller vård/omsorg (meriterande men inget krav)
Placering: HässleholmSå ansöker du
Urval sker löpande. Endast kandidater som går vidare kontaktas. Vid frågor, kontakta Björn på bjorn.andreasson@handihand.se
. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare kooperativet Hand i Hand ekonomisk fören Arbetsplats
Kooperativet Hand i Hand ekonomisk förening Jobbnummer
9563361