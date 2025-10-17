Personliga assistenter till tjänster på 75-86% - Hässleholm

Kooperativet Hand i Hand ekonomisk förening / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Hässleholm
2025-10-17


Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Hässleholm, Perstorp, Östra Göinge, Kristianstad, Osby eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Kooperativet Hand i Hand ekonomisk förening i Hässleholm, Östra Göinge, Kristianstad, Osby, Höör eller i hela Sverige

Kooperativet Hand i Hand är en medlemsstyrd organisation som bildades 1995 för personer med rätt till assistans. Våra medlemmar finns i Skåne, Halland, södra Småland, Västra Götaland, Stockholm samt Jämtland. Vi har kontor i Halmstad, Hässleholm och Malmö. Vi stöttar våra medlemmar med allt ifrån att ansöka om timmar hos Försäkringskassan/kommunen till personalfrågor rörande de personliga assistenterna. Vi anser att arbetet som personlig assistent är ett av de viktigaste arbeten som finns då man är en möjlighet för en annan människa, en möjlighet som innebär att han eller hon kan få leva sitt liv som alla andra.

Om tjänsterna
Vi söker två personliga assistenter till ett uppdrag i Hässleholm. Du arbetar hos en 36-årig man med humor, som gillar hundpromenader, spontana utflykter och att åka på konserter när tillfälle ges. Arbetet innebär att ge stöd i vardagen och möjliggöra ett aktivt och självständigt liv.

Tjänst 1 - 86 %
Dagtid tre av fyra veckor, natt en vecka
Pass: 07.00-19.00 (dag) eller 19.00-08.00 (natt, inkl. 2 timmars jour)

Tjänst 2 - 75 %
Natt tre av fyra veckor, dag en vecka
Pass: 07.00-19.00 (dag) eller 19.00-08.00 (natt, inkl. 2 timmars jour)

Publiceringsdatum
2025-10-17

Dina arbetsuppgifter
Hjälp med personlig omvårdnad och förflyttningar
Stöd i vardagliga sysslor och rutiner
Följa med på aktiviteter, träning och sociala sammanhang

Vi söker dig som
Har körkort (krav)
Är lugn, pålitlig och ansvarsfull
Trivs med hund
Har erfarenhet av personlig assistans eller vård/omsorg (meriterande men inget krav)

Placering: Hässleholm

Så ansöker du
Urval sker löpande. Endast kandidater som går vidare kontaktas. Vid frågor, kontakta Björn på bjorn.andreasson@handihand.se.

Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
kooperativet Hand i Hand ekonomisk fören

Arbetsplats
Kooperativet Hand i Hand ekonomisk förening

Jobbnummer
9563361

Prenumerera på jobb från Kooperativet Hand i Hand ekonomisk förening

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Kooperativet Hand i Hand ekonomisk förening: