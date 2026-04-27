Personliga assistenter till tillsvidareanställningar
2026-04-27
Publiceringsdatum2026-04-27Dina arbetsuppgifter
Söker du ett spännande, utvecklande och meningsfullt jobb? Vill du göra skillnad i vardagen som personlig assistent?
Just nu söker vi dig som vill arbeta som personlig assistent till en assistansanvändare med ALS (Amyotrofisk lateral skleros).
Ditt uppdrag som personlig assistent är att stödja vår assistansanvändare i det vardagliga livet. Detta innebär stöd med förflyttningar och omvårdnad. Assistansen sker i hemmet samt även på olika platser i Göteborg. Assistansanvändaren gillar att utföra sociala aktiviteter exempelvis konserter m.m. Viktigt att man som assistent är trygg, jobbar med delaktighet och har sinne för humor.
Du kommer att vara en del av ett engagerat team bestående av personliga assistenter, stödpedagog, jourledare och enhetschef. I tjänsten ingår dokumentation i Treserva om assistansanvändarens utveckling samt upprättande av rutiner och arbetssätt. Genom att finnas där som stöd för vår assistansanvändare bidrar du till en meningsfull vardag. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Arbetstider: dag, kväll och varannan helgKvalifikationer
För att kunna kommunicera med assistansanvändare, kollegor och föra dokumentation behöver du behärska det svenska språket vilket innebär godkända betyg i Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1.
Det är meriterande med erfarenhet av förflyttningshjälpmedel, dokumentation i Treserva eller liknande system. Vidare är det meriterande om du har erfarenhet av ALS. Har du en vård- och omsorgsutbildning ser vi det som ett plus.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Du är flexibel och har en god förmåga att anpassa dig efter förändrade förutsättningar. Du kan snabbt ställa om ditt arbetssätt, ta till dig ny information och se möjligheter även i förändringar.
Du är kommunikativ och kan på ett tydligt och effektivt sätt förmedla information, både muntligt och skriftligt. Du har förmåga att anpassa din kommunikation utifrån situation, mottagare och behov.
Du är lyhörd och har ett genuint intresse för att förstå andra människors behov och perspektiv. Du lyssnar aktivt, visar respekt och omtanke samt bidrar till ett öppet klimat där det finns utrymme för dialog och lärande. Vidare är du samarbetsinriktad och bidrar till en god sammanhållning i arbetsgruppen.Övrig information
Urval och intervjuer påbörjas under ansökningstiden.
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Vid arbete i den enskildes hem:
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Beställt utdrag ska vara oöppnat.
Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister. Detta görs på polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
antingen via e-tjänst (Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret) eller med hjälp av Blankett för att kontrollera egna uppgifter (Blankettför begäran om registerutdragför enskild person, utdrag nr 442.3)
Vid arbete med barn under 18 år:
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Du skasjälv begära ett utdrag från polisens belastningsregister. Du beställer ett digitalt registerutdrag som skickas till din digitala brevlåda. Detta gör du via länken: Barn med funktionsnedsättning, e-tjänst Polismyndigheten (polisen.se) https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Alternativt beställer du ett belastningsregister via e-tjänst eller med hjälp av en blankett som finns på polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
(Blankett för begäran om registerutdrag för personal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder, utdrag nr 442.9) Beställt utdrag ska vara oöppnat.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp. Om företaget
Vi är alla olika. Vi är också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar bland annat inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, boendestöd, personligt stöd och barn- och korttidsboenden.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Sista dag att ansöka är 2026-05-15 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Förvaltningen för funktionsstöd Kontakt
Jonas Parsmo, Vision jonas.parsmo@fv.vision.se Jobbnummer
9877608