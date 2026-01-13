Personliga assistenter till Stöd och omsorg
Tranås Kommun / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Tranås Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Tranås
2026-01-13
, Boxholm
, Ödeshög
, Kinda
, Mjölby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tranås Kommun i Tranås
, Eksjö
, Aneby
, Jönköping
, Linköping
eller i hela Sverige
Vill du göra skillnad för människor i deras vardag och ha ett fantastiskt givande arbete? Då kanske du är vår nya kollega! Vi söker nu fler duktiga personliga assistenter till våra brukare.
Vi ser fram emot din ansökan!Publiceringsdatum2026-01-13Arbetsuppgifter
I din roll kommer du att arbeta hos brukare som har beslut om personlig assistans. Tjänsten innefattar sedvanligt personlig assistansarbete, med inslag av psykiatri samt bemötande av personer med nedsatt talförmåga. Då du kan komma att arbeta hos flera brukare krävs att du är flexibel både i bemötande och i att kunna anpassa dig efter verksamhetens behov. Arbetstiderna är enligt rullande schema med tjänstgöring dag, kväll, helg samt journatt.
Exempel på arbetsuppgifter i denna tjänst:
Erbjuda ett personligt stöd, som ger personen med funktionsnedsättning ökade möjligheter för ett självständigt liv.
Vara ett stöd för den enskilde och finnas tillgänglig i olika situationer, under olika tider på dygnet.
Stötta och hjälpa brukaren med det mesta i ett varierande samt utmanande uppdrag.Kvalifikationer
Vi söker i första hand dig som är undersköterska eller har annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant, men vi lägger allra största vikt vid din personliga lämplighet. Tidigare erfarenhet av arbete med psykiatri, språkstörning, lågaffektivt bemötande och LSS är meriterande. Vi ser även att du har grundläggande kunskap i matlagning. Det är ett krav att du har god förståelse för svenska språket och kan kommunicera obehindrat.
För att passa i denna roll tror vi dessutom att du är/har:
Flexibel: Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt och ser möjligheterna i förändringar.
Självgående: Du tar ansvar för din uppgift, strukturerar själv ditt angreppssätt och driver dina processer vidare.
Samarbetsförmåga: Du arbetar bra med andra människor och relaterar dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
Stabil: Du är lugn, stabil och kontrollerad i stressituationer eller pressade situationer. Du behåller ett realistiskt perspektiv på situationer och fokuserar på rätt saker.
Empati: Du har förmåga att sätta dig in i andras perspektiv eller situation utan att ta över personens känslor.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
OM FÖRVALTNINGEN OCH ARBETSPLATSEN
Vård- och omsorgsförvaltningen arbetar med människor genom livets alla delar och skapar bättre förutsättningar för människors livskvalité. Förvaltningen består av hemtjänst, särskilt boende, stöd och omsorg, myndighetsarbete för äldre och funktionsnedsatta, bemanning, samt hälso- och sjukvård. Som en del av förvaltningen får du vara med och göra Tranås bättre för våra kommuninvånare genom att ge stöd i deras vardag. Välkommen till en spännande karriärmöjlighet i Tranås kommun.
Sektionen Stöd och omsorg ansvarar för verksamheter inom kommunen som riktar sig till individer med olika former av fysiska och psykiska funktionsnedsättningar. I vår sektion bedrivs boenden, boendestöd, daglig verksamhet, personlig assistans, ledsagning m.m.
LÖN OCH FÖRMÅNER
I Tranås kommun tillämpar vi individuell lönesättning. Tranås kommun arbetar ständigt för att öka våra medarbetares välbefinnande. Läs mer om våra förmåner HÄR.
ANSÖKAN
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Tranås kommun använder vi rekryteringsverktyget Talent Recruiter. Vi ber dig därför skicka in din ansökan via Talent Recruiter genom att klicka på ansökningslänken i annonsen.
Inom vård- och omsorgsförvaltningen använder vi oss av språktest som en del av rekryteringsprocessen. Läs mer HÄR.
Fackliga representanter nås via kommunens växel 0140-68100.
Intervjuer kan ske löpande under ansökningsperioden.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Tranås kommun tillämpar individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tranås kommun
(org.nr 212000-0597) Kontakt
Enhetschef
Mona Petersson mona.petersson@tranas.se 0140-68141 Jobbnummer
9682230