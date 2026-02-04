Personliga assistenter till spännande uppdrag i Göteborg med omnejd
Levanda Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Göteborg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Göteborg
2026-02-04
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Levanda Personlig Assistans AB i Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
, Borås
eller i hela Sverige
Levanda Personlig Assistans är ett litet och personligt assistansföretag med stor omsorg för våra anställda. Vi önskar engagerade och positiva medarbetare som brinner för att arbeta med människor.
Våra kunder har i dagsläget behov av både hel- och deltidsanställda, kortare pass som lämpar sig för studenter eller extra-arbetare alternativt för- och eftermiddagspass samt vaken natt.
Arbetsuppgifterna är sedvanliga uppgifter inom personlig assistans:
Hjälp med matsituationer
Ledsagning
Personlig hygien
Bus och lek
Följa med på aktiviteter
med mera
Det finns behov av heltid, deltid, sommar och timanställda.
Körkort och tillgång till bil är meriterande.
Du måste vara rökfri!
Du som söker bör vara en glad och humoristisk person med glimten i ögat. Tidigare erfarenhet av personlig assistans eller andra vård- och omsorgsyrken är meriterande, men inte ett krav. Det viktigaste är att du har rätt personlighet och attityd för att fungera bra tillsammans med kunderna. Du bör vara lyhörd, flexibel och ansvarstagande som person. Ersättning
Månatlig löneutbetalning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Levanda Personlig Assistans AB
(org.nr 556818-0151) Kontakt
Flutura Petri 0313832646 Jobbnummer
9722798