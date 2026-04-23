Personliga assistenter till spännande uppdrag
Frösunda Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Nässjö Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Nässjö
2026-04-23
, Eksjö
, Aneby
, Sävsjö
, Jönköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Frösunda Personlig Assistans AB i Nässjö
, Eksjö
, Aneby
, Sävsjö
, Jönköping
eller i hela Sverige
Bli en del av Frösunda och våra härliga assistansteam!
Nu söker vi personliga assistenter till flera uppdrag i Nässjö med omnejd. Tjänsterna innefattar både visstidsanställning på schemarad och timanställning vid behov.
Som personlig assistent kommer dina främsta arbetsuppgifter att vara förflyttningar, personlig hygien, handräckning, stöd vid matsituationer, medicinhantering, hushållsarbete samt följa med på aktiviteter osv.
Som person är du empatisk, lyhörd och kan lätt anpassa dig inför olika situationer som arbetet kräver. Vi vill att du ser arbetet som långsiktigt, då detta är värdefullt för våra kunder.
Vi ser gärna att du också:
Är flexibel och tillgänglig
Har ett genuint intresse av att hjälpa andra.
Är rökfri
Talar tydlig svenska, förstå det svenska språket och hantera det svenska språket i skrift då journalföring är en av arbetsuppgifterna.
Ha erfarenhet av vård och omsorg (meriterande)
Ha körkort och tillgång till bil (meriterande)
Fördelar med att jobba på Frösunda
Trygga anställningsvillkor med kollektivavtal
Möjlighet att jobba heltid, deltid eller som timvikarie
Introduktionsutbildning och möjlighet till kundspecifika utbildningar
Närvarande verksamhetschef
Friskvårdsbidrag
Medarbetaraktiviteter
Om Frösunda Personlig assistans
Frösunda är en av landets ledande assistansanordnare med över 25 års erfarenhet. Det gör oss till ett tryggt företag för dig som medarbetare och för våra kunder och närstående. Vi är en ansvarsfull arbetsgivare som tar helhetsansvar för assistansen dygnet runt. Tack vare lokala kontor över hela Sverige i kombination med centrala stödfunktioner finns vi alltid här för dig och dina kunder. Som medarbetare hos oss får du ett varierande arbete och möjlighet att utvecklas. Här gör du skillnad - varje dag.
Övrig informationInnan en eventuell anställning behöver du:Uppvisa belastningsregister. Du hämtar ditt belastningsregister här: Belastningsregistret - begära utdrag | PolismyndighetenAnge två referenser
Uppvisa giltig ID-handling
Anställningsform: Visstidsanställning eller behovsanställning
Omfattning: Heltid/deltid
Arbetstid: Dag, kväll, sovande natt och helg, men olika beroende på uppdrag
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Sista ansökningsdag 2026-06-07
Vid frågor om tjänsten, är du varmt välkommen att kontakta:
John Gustafsson, verksamhetschef
010-130 39 77john.gustafsson@frosunda.se
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7621367-1963337". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Frösunda Personlig Assistans AB
(org.nr 556386-7398), https://jobbpersonligassistans.frosunda.se
Rådhusgatan 29 (visa karta
)
571 31 NÄSSJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Frösunda Personlig assistans Jobbnummer
9872217