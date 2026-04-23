Personliga assistenter till spännande uppdrag

Frösunda Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Nässjö
2026-04-23


Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Nässjö, Eksjö, Aneby, Sävsjö, Jönköping eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Frösunda Personlig Assistans AB i Nässjö, Eksjö, Aneby, Sävsjö, Jönköping eller i hela Sverige

Bli en del av Frösunda och våra härliga assistansteam!
Nu söker vi personliga assistenter till flera uppdrag i Nässjö med omnejd. Tjänsterna innefattar både visstidsanställning på schemarad och timanställning vid behov.
Som personlig assistent kommer dina främsta arbetsuppgifter att vara förflyttningar, personlig hygien, handräckning, stöd vid matsituationer, medicinhantering, hushållsarbete samt följa med på aktiviteter osv.
Som person är du empatisk, lyhörd och kan lätt anpassa dig inför olika situationer som arbetet kräver. Vi vill att du ser arbetet som långsiktigt, då detta är värdefullt för våra kunder.
Vi ser gärna att du också:

Är flexibel och tillgänglig

Har ett genuint intresse av att hjälpa andra.

Är rökfri

Talar tydlig svenska, förstå det svenska språket och hantera det svenska språket i skrift då journalföring är en av arbetsuppgifterna.

Ha erfarenhet av vård och omsorg (meriterande)
Ha körkort och tillgång till bil (meriterande)

Fördelar med att jobba på Frösunda
Trygga anställningsvillkor med kollektivavtal

Möjlighet att jobba heltid, deltid eller som timvikarie

Introduktionsutbildning och möjlighet till kundspecifika utbildningar

Närvarande verksamhetschef

Friskvårdsbidrag

Medarbetaraktiviteter


Om Frösunda Personlig assistans
Frösunda är en av landets ledande assistansanordnare med över 25 års erfarenhet. Det gör oss till ett tryggt företag för dig som medarbetare och för våra kunder och närstående. Vi är en ansvarsfull arbetsgivare som tar helhetsansvar för assistansen dygnet runt. Tack vare lokala kontor över hela Sverige i kombination med centrala stödfunktioner finns vi alltid här för dig och dina kunder. Som medarbetare hos oss får du ett varierande arbete och möjlighet att utvecklas. Här gör du skillnad - varje dag.

Övrig informationInnan en eventuell anställning behöver du:Uppvisa belastningsregister. Ange två referenser
Uppvisa giltig ID-handling

Anställningsform: Visstidsanställning eller behovsanställning

Omfattning: Heltid/deltid

Arbetstid: Dag, kväll, sovande natt och helg, men olika beroende på uppdrag

Tillträde: Enligt överenskommelse

Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Sista ansökningsdag 2026-06-07
Vid frågor om tjänsten, är du varmt välkommen att kontakta:
John Gustafsson, verksamhetschef
010-130 39 77
john.gustafsson@frosunda.se

Varmt välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7621367-1963337".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Frösunda Personlig Assistans AB (org.nr 556386-7398), https://jobbpersonligassistans.frosunda.se
Rådhusgatan 29 (visa karta)
571 31  NÄSSJÖ

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Frösunda Personlig assistans

Jobbnummer
9872217

Prenumerera på jobb från Frösunda Personlig Assistans AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Frösunda Personlig Assistans AB: