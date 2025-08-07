Personliga assistenter till Piteå, timvikarier & fasta tjänster
Inre Kraft I Norr AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Piteå Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Piteå
2025-08-07
, Luleå
, Älvsbyn
, Boden
, Skellefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Inre Kraft I Norr AB i Piteå
, Luleå
, Älvsbyn
, Boden
, Skellefteå
eller i hela Sverige
På Inre Kraft arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare kollegor till vårt team, är det du?
OM TJÄNSTEN
Vi på Inre Kraft söker nu drivna personliga assistenter för att stärka upp våra redan befintliga personalgrupper vid akut frånvaro, ofta med kort varsel men också vid planerade ledigheter såsom skollov och sommarsemester. Arbetet innebär att du arbetar där kunden befinner sig, under varierande arbetstider. Just nu söker vi både dig som vill arbeta på fast rad samt timvikarier! Hos många av våra kunder behöver du kunna arbeta vakna nätter, journätter men även andra tider på dygnet vid behov. Tillträde sker enligt överenskommelse där vi gärna ser att du kan påbörja introduktion omgående.
OM KUNDERNA
Alla kunder som finns hos oss skiljer sig i behov och intressen, därför ser vi gärna sökanden av olika kön, i olika åldrar med varierande erfarenheter och arbetssätt. Arbetsuppgifterna varierar beroende på vilken kund du arbetar hos, men innefattar allting ifrån personlig hygien, till matlagning, stöd vid aktiviteter/rehab och förflyttningar.
ÄR DU DEN VI SÖKER?
Vi söker dig som brinner för att arbeta med människor och en förmåga att analysera och förstå individers behov. Du är lyhörd, flexibel och tar initiativ, samtidigt som du har ett lösningsfokuserat och engagerat förhållningssätt. Det är viktigt att du kan arbeta både självständigt och i grupp. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi söker både män och kvinnor till dessa tjänster.
Om du känner att detta stämmer in på dig, kan du vara den vi söker!
KRAV
Du talar och förstår det svenska språket på en bra nivå.
Du har ett brottsregisterutdrag från polisen (detta beställer du enkelt hem via polisens hemsida)
Referenser från tidigare arbeten (lämnas efter intervju)
MERITER
Körkort och tillgång till egen bil.
Sysselsättningsgrad: Timvikarie vid behov.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Din ansökan kommer att läsas av medarbetare på Inre Kraft, kund och anhörig. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Varmt välkommen med din ansökan.
För anställning hos oss på Inre Kraft behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och/eller lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ner på Skatteverkets hemsida. För att kunna jobba som personlig assistent behöver du vara minst 18 år.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år måste du uppvisa utdrag ur brottsregistret. Det är viktigt att du redan nu beställer ett utdrag från Polisen, då deras handläggningstid kan variera, Du beställer enkelt med BankID via denna länk: Länk till belastningsregister
Jobba hos oss på Inre Kraft AB
Inre Kraft är ett familjärt assistansbolag med huvudsaklig verksamhet i Norrbotten och Västerbotten. Vår målsättning är att tillgodose varje kunds individuella och unika behov av personlig assistans, där det är kunden som berättar hur verksamheten ska bedrivas. Våra ledord är trygghet, stabilitet och familjär känsla. Våra kundservicemedarbetare är tillgängliga över telefon årets alla dagar mellan kl 06.00-22.00. Vi har anordnar återkommande kostnadsfria aktiviteter för våra kunder och för dig som medarbetare. Vi är mån om dig som anställd och våra kunder, och strävar efter att skapa en arbetsplats där alla trivs och utvecklas.
Förmåner för dig som anställd hos Inre Kraft
Som anställd personlig assistent hos oss omfattas du av kollektivavtal och avtalspension. Du är försäkrad under arbetstid och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Vi erbjuder friskvårdsbidrag till våra anställda.
Delning av ansökningar inom Team Olivia
För att ge dig bästa möjligheterna att hitta rätt tjänst kan din ansökan komma att delas med våra systerbolag inom Team Olivia, om din profil matchar en ledig tjänst där. Självklart sker detta endast med ditt godkännande, vilket du anger i samband med din ansökan.
För dig med anställningsstöd
Om du har rätt till anställningsstöd tar vi hänsyn till detta vid en eventuell anställning. Att ange denna information i din ansökan är helt frivilligt - alternativt kan du välja att informera oss vid en eventuell intervju. Vi ser detta som en möjlighet att tillsammans skapa en bra lösning för dig som medarbetare. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Inre Kraft i Norr AB
(org.nr 556666-8611), http://inrekraft.se Arbetsplats
Inrekraft Kontakt
Emelie Eman emelie.eman@inrekraft.se Jobbnummer
9449110