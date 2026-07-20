Personliga assistenter till nytt uppdrag i Finspång!
Omsorgsgruppen IN AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Finspång Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Finspång
2026-07-20
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Personlig assistent sökes till ny kund i Hällestad – dagtid med dubbelbemanning
Vill du ha ett meningsfullt arbete där trygghet, rutiner och gemenskap står i fokus?
Omsorgsgruppen söker nu personliga assistenter till en ny manlig kund som bor i Hällestad.
Observera att goda kunskaper i engelska är ett krav för tjänsten, då kommunikationen sker på engelska. Kunskaper i tyska är mycket meriterande.
Kunden har ett omfattande hjälpbehov och behöver stöd i all omvårdnad samt i sin dagliga livsföring. Arbetet utförs alltid i dubbelbemanning dagtid, vilket innebär att ni är två assistenter som arbetar tillsammans under passen.
Det här är ett arbete för dig som uppskattar struktur, lugn och kontinuitet. Du behöver känna dig bekväm med att tempot varierar och att det ibland förekommer stillsammare stunder.
Om rollen
Som personlig assistent blir du en viktig del av kundens vardag. Ditt uppdrag är att skapa trygghet, ge stöd i vardagens alla moment och bidra till en lugn och förutsägbar miljö.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
Personlig omvårdnad och stöd i Aktiviteter i dagliga livet
Att följa och skapa tydliga dagliga rutiner
Stöd vid aktiviteter och fritid
Att bidra till en trygg och strukturerad vardag
Samarbete med kollega under samtliga dagpass
Kunden kan ibland bli överstimulerad, vilket kan visa sig genom oro. I dessa situationer är det viktigt att du arbetar med ett lugnt och lågaffektivt bemötande. Tydliga rutiner och ett tryggt förhållningssätt hjälper kunden att hitta tillbaka till lugnet. Klassisk musik, naturen och hästar är sådant som kunden uppskattar och som kan bidra till välbefinnande.
Du får en gedigen introduktion och löpande stöd så att du känner dig trygg i din roll.
Vi erbjuder
Tjänster på schemarad eller timanställning
Arbetspass förlagda dagtid, både vardagar och helger
Dubbelbemanning under samtliga dagpass
En arbetsplats präglad av trygghet, struktur och god gemenskap
Introduktion, handledning och möjlighet att utvecklas i rollen
Vem är du?
Vi söker dig som:
Är lugn, trygg och ansvarsfull
Trivs med tydliga rutiner och struktur
Har ett lågaffektivt och respektfullt bemötande
Är lyhörd, tålmodig och kan ta egna initiativ när det behövs
Har en positiv inställning och vill bidra till en trygg och meningsfull vardag
Har goda kunskaper i engelska
Talar du även tyska är det en stor fördel
Tidigare erfarenhet av personlig assistans eller omvårdnad är meriterande, men vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Det viktigaste är att du vill göra skillnad och ser värdet i de små framstegen.Publiceringsdatum2026-07-20Övrig information
Start i augusti/september i samband med att uppdraget påbörjas.
Inledande timvikariat med möjlighet till tillsvidareanställning.
Utdrag ur belastningsregistret krävs innan anställning.
Känner du att detta passar dig? Skicka in din ansökan redan idag – vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19
via mejl
E-post: arbete.finspang@omsorgsgruppen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Man i Hällestad". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Omsorgsgruppen In AB
(org.nr 556525-2409), http://www.omsorgsgruppen.se Arbetsplats
Omsorgsgruppen Finspång Jobbnummer
10007535