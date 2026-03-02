Personliga assistenter till manlig brukare
Socialförvaltningen söker nu två personliga assistenter för arbete hos en rullstolsburen man i 65-årsåldern. Tjänsten är ett vikariat på ca. 1 år för föräldraledighet. Raden är på ca 85-87 %, det finns möjlighet att jobba mer i vissa schemaperioder.
Arbetsplatsen ligger i Boden.
Publiceringsdatum2026-03-02Arbetsuppgifter
Brukaren behöver stöd och hjälp för att klara sin vardag. I arbetet ingår att bistå han i hans behov av stöd och hjälp under vardag och fritid, såsom personlig omvårdnad, förflyttningar, träning, fritidsaktiviteter med mera. Brukaren är helt adekvat men rörelsehindrad. Det är schemalagd arbetstid - dag, kväll och helg.Kvalifikationer
Vi söker en person som har en väl utvecklad empati, en god förståelse och respekt för den funktionshindrades svårigheter och möjligheter samt respekt för den enskildes integritet och självbestämmande. Meriterande är om du har läst Omvårdnadsprogrammet, Barn och Fritid eller har utbildning som personlig assistent och/eller erfarenhet från yrket.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Körkort och bil är meriterande då arbetsplatsen ligger utanför centrala Boden.
ÖVRIGT
Inför en eventuell anställning behöver du också kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, det gör du genom att uppvisa att du antingen har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
Bodens kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Hanna Påhlsson 0921-62786 Jobbnummer
