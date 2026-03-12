Personliga assistenter till man i Stockholm
2026-03-12
På Bonzi arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du? Om tjänsten
Bonzi söker nu 2 engagerade och ansvarsfulla personer som vill arbeta som personlig assistent hos vår kund i Stockholm i närheten av Södermalm.
Vi söker dig som vill arbeta vaken natt ca 44% i månaden , var tredje helg ingår i denna tjänst samt några vardagsnätter
Vi söker även en assistent som vill arbeta ca 3 pass veckan vardag som helg, dag och kvällstid.
Om kunden : Vi söker dig som vill stötta en aktiv man med intressen för musik, fotboll och hockey. Kunden har en förvärvad hjärnskada och behöver stöd för att kunna leva ett självständigt och meningsfullt liv. Om du delar något av hans intressen är det ett extra plus - det kan göra matchningen ännu bättre!
Om dig : Vi letar efter dig som är empatisk, lyhörd och lösningsfokuserad, och som trivs med att arbeta nära människor. Du tar gärna egna initiativ, är pålitlig och ansvarstagande. Dubbelbemanning förekommer dag- och kvällstid, så god samarbetsförmåga är viktigt.
Hos oss får du möjlighet att verkligen göra skillnad, skapa trygghet och bidra till en aktiv vardag. Svenska i tal och skrift är ett krav, då dokumentation är en del av arbetet.
Som personlig assistent stöttar du kunden i hans dagliga liv och bidrar till en trygg, aktiv och meningsfull vardag.
Arbetsuppgifterna är varierande och innefattar bland annat:
Stöd i dagliga rutiner och hushållssysslor
Assistans vid personlig hygien, av- och påklädning samt vid måltider
Praktiskt stöd i hemmet och i vardagliga aktiviteter
Manuella förflyttningar förekommer så du behöver vara fysisk stark
Arbetstiderna är varierande och kan förekomma både vardagar och helger:
08.00-16.00
10.00-19.00
16.00-22.00
Tjänsten för vaken natt
21.00-08.00 (vaken natt)
Krav: Fysisk stark , manuella förflyttningar förekommer. Rökfri.
Meriterande:
Erfarenhet av arbete som personlig assistent eller inom vård och omsorg
Yrkesmässig erfarenhet av kundens funktionsvariation
Omfattning: 1 tjänst vaken natt. 1 tjänst ca 3 arbetspass i veckan dag och kväll
Tillträde: Intervjuer sker löpande och kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal
Att tänka på inför din ansökan:
En förutsättning för att påbörja en anställning hos på Bonzi är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned från Skatteverkets webbplats.
På grund av att tjänsten kan omfatta ensamarbete, nattarbete och arbetsuppgifter som enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2012:3) inte får utföras av minderåriga, måste du ha fyllt 18 år.
Om du ska arbeta med barn och unga under 18 år krävs att du uppvisar utdrag ur belastningsregistret. Från och med den 1 mars 2026 gäller nya bestämmelser som innebär att registerkontrollen omfattar både utdrag ur belastningsregistret och utdrag ur misstankeregistret. Utdraget beställs av via Polismyndighetens e-tjänst. Observera att handläggningstiden kan variera, varför beställning bör göras i god tid.
Du beställer enkelt utdragen med Bank-ID via denna länk:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Vi rekommenderar att du säkerställer att du har aktuella utdrag enligt de nya reglerna.
För dig med anställningsstöd: Bonzi är ett inkluderande företag. Vi välkomnar alla sökanden och även du som har rätt till någon form av anställningsstöd genom arbetsförmedlingen. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju.
Om rekryteringsprocessen: Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia.
En del av Team Olivia
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
