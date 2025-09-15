Personliga assistenter till man i södra Växjö
Växjö kommun, Omsorgsförvaltningen / Vårdarjobb / Växjö Visa alla vårdarjobb i Växjö
2025-09-15
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Växjö kommun, Omsorgsförvaltningen i Växjö
Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är Kronobergs största arbetsgivare som varje dag, året runt, arbetar för våra invånare, företag och besökare. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i - idag och i framtiden. Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas med varandra. Vill du vara en del i ett stort sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt? Välkommen till oss på Växjö kommun!Publiceringsdatum2025-09-15Arbetsuppgifter
Vill du vara en del av ett arbete där varje dag räknas och där din insats verkligen gör skillnad? Hos oss får du möjligheten att utföra ett högkvalitativt arbete som gör verklig nytta, varje dag.
I rollen som personlig assistent stöttar du omsorgstagaren med personlig hygien, kosthållning, förflyttning, kommunikation och i fritidsaktiviteter. Genom ett involverande arbetssätt främjar du omsorgstagarens delaktighet och skapar meningsfullhet. Ditt arbete tar hela tiden utgångspunkt i den enskildes behov.
Uppdraget avser arbete som personlig assistent hos en man med omfattande fysiska behov samt kommunikationsnedsättningar. Tjänsten har placering i södra Växjö där arbetet utförs i omsorgstagarens hem. Arbete utomhus förekommer i samband med aktiviteter. Arbetet utförs främst enskilt, men med inslag av dubbelbemanning vid förflyttning. I arbetet ingår även en del administrativa uppgifter, som journalföring.
Arbetstiderna är förlagda till vaken natt, vardag samt helg.Kvalifikationer
Vi söker dig med stort engagemang och som jobbar med ett stort omsorgstagarfokus. Du är pedagogisk, förespråkar rutiner och gillar aktiviteter. För att lyckas i rollen behöver du vara tydlig och trygg i din kommunikation. Du har förmåga att skapa tillit gentemot omsorgstagaren och närstående personer. Eftersom arbetet till stora delar utförs enskilt behöver du vara självständig, stabil och beslutsam.
Tjänsterna förutsätter goda kunskaper i svenska, tal och skrift samt grundläggande datorkunskaper.
För att bli aktuell för tjänsterna krävs godkänd utbildning från vård- och omsorgsprogrammet, barn- och fritidsprogrammet, vårdarutbildning med påbyggnad, skötarutbildning, barnskötare med lägst två års utbildning eller annan utbildning som vi anser lämplig för verksamheten, t.ex. beteendevetenskaplig eller pedagogisk utbildning på högskolenivå om minst 120 hp.
För att bli aktuell för anställning behöver du uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister för kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret/enskild person (442.3) enligt 9 § 1 st. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av ålder, kön och utländsk bakgrund.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
Du söker tjänsten genom länken i denna annons. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande.
CV- och annonsförsäljare undanbedes. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "OMS 242/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Växjö Kommun
(org.nr 212000-0662) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Växjö kommun, Omsorgsförvaltningen Kontakt
Biträdande enhetschef
Frida Olsson 0470-796 678 Jobbnummer
9509621