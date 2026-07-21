Personliga assistenter till Ljusdal, Bollnäs, Alfta
Inkludera assistans i Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Ovanåker Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Ovanåker
2026-07-21
, Hofors
, Sandviken
, Hedemora
, Gävle
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Inkludera assistans i Sverige AB i Ovanåker
, Sandviken
, Gävle
, Falun
, Borlänge
eller i hela Sverige
Hej!
Är du vår nya stjärna vi söker?
Vi har ett flertal kunder i och runt Ljusdal, Alfta och Bollnäs och vill nu hitta nya engagerade assistenter som vill jobba hos våra kunder och förgylla deras dagar.
Har du hjärtat på rätt plats och tycker om att hjälpa andra? Vi söker dig som är trygg, lyhörd och ansvarsfull. Du behöver ha ett genuint intresse för att arbeta med människor och kan ta egna initiativ samtidigt som du samarbetar väl med andra. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Arbetstider: dag, kväll, natt, vardagar och helger.
Arbetsform: vi söker både folk till fasta rader på uppemot 100%, deltidstjänster samt tim vid behovs-anställda.
Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag! Rekrytering sker löpande.
Företagsinformation
Inkludera assistans i Sverige AB tidigare MR Assistans grundades år 2015 och jobbar hårt för sina kunders rättigheter och sina anställdas status i samhället. Hållbarhet gäller inte bara luften vi andas, bilarna vi kör eller energislagen vi använder. Hållbarhet är så mycket mer än så och omfattar oss alla. Vi vill verka för hållbar omsorg, för hållbara arbetsplatser och –villkor och för ett hållbart och ansvarsfullt välfärdssystem där privata och kommunala aktörer agerar tillsammans med myndigheter mot ett gemensamt mål: en hållbar välfärd.
Med tydlighet och transparens inom både kvalitet, ekonomi och miljöpåverkan vill vi leda utvecklingen av en ny, ansvarstagande branschrörelse. Vi vill att varje människa ska kunna känna sig trygg med att det finns en god välfärd, inte bara idag utan även i framtiden Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Inkludera assistans i Sverige AB
(org.nr 559019-7942), https://inkludera.tidvis.se/lediga_tjanster
Vattugränd 1 (visa karta
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791 71 INKLUDERA ASSISTANS I SVERIGE AB Arbetsplats
Inkludera Assistans Kontakt
Uppdragschef
Lina Frank lina.frank@inkluderaassistans.se 010-146 88 62 Jobbnummer
10008400