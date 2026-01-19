Personliga assistenter till Lerum och Floda
Lerums kommun / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Lerum Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Lerum
2026-01-19
, Härryda
, Partille
, Göteborg
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lerums kommun i Lerum
Lerums kommun är känd för sina natursköna platser med sjöar och skog. Kommunen har 3 200 medarbetare och 43 000 invånare men räknar med att växa rejält inom de närmsta åren. Lerum ligger endast 20 minuters resväg från Göteborg och står idag inför en utvecklingsintensiv period med många spännande projekt på gång, allt ifrån skola till bostäder. Kommunen arbetar för att säkra både god service, hög välfärd och ett blomstrande företagsklimat.
Dagens Samhälle har dessutom nyligen utsett Lerum till vinnare i kategorin storstadskommuner (2025) - en utmärkelse som bygger på en omfattande jämförelse av 290 svenska kommuner inom bland annat skola, vård och omsorg, ekonomi, kultur och fritid, attraktivitet, näringsliv och framtidsfaktorer som digitalisering och civil beredskap. Vi är numera en Superkommun!
Nu söker vi engagerade personliga assistenter som vill vara en del att skapa en trygg och meningsfull vardag för någon annan.Publiceringsdatum2026-01-19Arbetsuppgifter
Söker du ett meningsfullt och omväxlande arbete med möjlighet att göra skillnad? Då kanske du är den vi söker! Vi söker nu kvinnliga personliga assistenter som är ansvarstagande och vill vara en del av ett team och skapa stabilitet och trygghet för våra brukare!
Arbetet som personlig assistent innefattar varierande arbetsuppgifter med att bistå den enskilde i vardagen. Det innebär exempelvis vanligt förekommande arbete i hemmet som tvätt och matlagning, personlig omvårdnad, läkemedelshantering enligt delegation och aktiviteter. Arbetet innefattar även dokumentation och att samverka i det professionella nätverket kring den enskilde.
Din arbetsplats är i den enskildes hem, eller på aktivitet utanför hemmet, vilket innebär att du ges ett stort förtroende som förutsätter hänsyn och respekt för den enskildes integritet och självständighet.
Som person är du trygg, lugn och har en god empatisk förmåga och förståelse för integritet. Du har ett respektfullt bemötande och ger en god service i alla situationer. Du kan anpassa och prioritera ditt arbete efter behov.
Arbetstiden är förlagd till dag, kväll, sovande jour och helgtjänstgöring. Vi utgår från assistentansvändarens beslut och kan behöva anpassa arbetstider vid förändring.Kvalifikationer
Det är meriterande om du har erfarenhet av liknande arbete samt kunskap om fysiska funktionsnedsättningar och erfarenhet av förflyttningshjälpmedel/lyftteknink. Det är även meriterande om du har en adekvat utbildning, exempelvis vård-och omsorgsprogrammet eller liknande utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Som person är du lugn, trygg och ansvarstagande. Du har en god samarbetsförmåga och är bra på att lyssna in den du arbetar för.
Du ska vara bekväm i att uttrycka dig muntligt och skriftligt på svenska, då kommunikation och dokumentation är en viktig del av arbetet. Har du erfarenhet av teckenspråk, tecken som stöd och AKK är det meriterande.
Eftersom du kommer att arbeta på platser där det kan saknas kommunal kommunikation samt kan komma att behöva ta dig mellan olika hem är körkort ett krav och tillgång till egen bil ett starkt önskemål.
Vid arbete i den enskildes hem:
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Beställt utdrag ska vara oöppnat. Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister.
ÖVRIGT
Utvecklingen i Lerums kommun ska vara hållbar och vår styrning utgår från de globala målen i Agenda 2030.
Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.
Vi värnar om en god arbetsmiljö där du kan kombinera arbete och fritid. Som anställd hos oss får du tillgång till en rad förmåner, som friskvårdsbidrag och personalvårdsprogram. Läs mer om våra personalförmåner här: https://lerum.se/dina-formaner
Som anställd i Lerums kommun kan det förekomma krav på att använda personligt Bank-ID i tjänsten för legitimering i till exempel systeminloggning eller annan verifiering.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig skicka in din ansökan via den här länken, och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför den här rekryteringen har vi redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda. Vi undanber oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C299547". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lerums kommun
(org.nr 212000-1447) Kontakt
Enhetschef
Maria Planhammar maria.planhammar@lerum.se 0302-52 19 74 Jobbnummer
9693014