Personliga assistenter till lättsam kvinna i Eksjö
Stil Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Eksjö Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Eksjö
2026-06-16
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Personliga assistenter till lättsam kvinna i Eksjö
Här har du chansen till ett personligt, meningsfullt jobb i vardagen. Vi söker personliga assistenter till en lättsam och social kvinna i Eksjö som uppskattar trygghet, humor och bra sällskap. Du blir en viktig del i hennes vardag och hjälper henne att leva ett självständigt liv på sina egna villkor.
Det här är ett jobb där personkemi och attityd är viktigare än långa CV:n. Om du är omtänksam, lugn och gillar att hjälpa andra, kan du vara precis den vi letar efter.Publiceringsdatum2026-06-16Om tjänsten
Nu söker vi en person som kan gå på schema på deltid och timvikarier som kan jobba vid ordinarie assistenters frånvaro, ibland med kort varsel.
Du arbetar i brukarens hem och närmiljö, och blir hennes förlängda armar och händer i vardagen. Arbetsuppgifterna är både praktiska och sociala, och du finns där för att skapa trygghet, struktur och frihet i hennes liv. I rollen ingår både lugna stunder och mer aktiva dagar, beroende på dagsform och planering.
Arbetstiderna är flexibla med dag-, kvälls- och helgpass.
Stöd i vardagliga aktiviteter i hemmet
Personlig omvårdnad efter behov
Hjälp vid aktiviteter, ärenden och socialt umgänge
Skapa trygghet, struktur och ett gott bemötande
Följa brukarens instruktioner och önskemål i assistansen
Samarbete med anhöriga, kollegor och arbetsledning
Varför jobba här?
Hos oss gör du skillnad på riktigt, varje arbetspass. Du blir en viktig person i en annan människas liv, samtidigt som du själv växer i rollen.
Du får en trygg anställning enligt kollektivavtal med timlön, ob-ersättning och tjänstepension, samt introduktion och handledning så att du kan känna dig säker i rollen från start.
Vem vi söker
Vi söker dig som är trygg, omtänksam och har lätt till ett leende, även när saker inte går helt enligt plan. Du trivs med att arbeta nära en person, gillar lugn och ro men är samtidigt flexibel när dagen ändras. Du behöver inte ha jobbat med personlig assistans tidigare.
Det viktigaste är att du har ett respektfullt bemötande, är lyhörd och kan följa brukarens önskemål. Tålamod, empati och positiv inställning är dina superkrafter.
Du är ansvarstagande och punktlig
Du är lyhörd och respekterar andras önskemål och integritet
Du trivs med nära samarbete med en person
Du är flexibel kring arbetstider (dag, kväll och helg)
Du kan ta egna initiativ när det behövs
Du bidrar till en lugn, trygg och positiv stämning
På grund av arbetets karaktär söker vi endast kvinnliga anställdaKvalifikationer
Vi välkomnar sökande i olika åldrar och med olika bakgrund. Tidigare erfarenhet från vård, omsorg eller personlig assistans är ett plus, men inget krav. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och personkemi med brukaren.
Du är minst 18 år
Du får gärna ha jobbat inom vård och omsorg tidigare
Du har god samarbetsförmåga och kan arbeta självständigt
Du har ett respektfullt och professionellt bemötande
Du kan arbeta enligt schema, inklusive helg och kväll vid behov
Hur du ansöker
Skicka in din ansökan via vår ansökningsportal genom att bifoga CV och en kort presentation om dig själv och varför du vill arbeta som personlig assistent i just detta uppdrag. Berätta gärna också när du kan börja och hur mycket du önskar arbeta. Vi gör urval löpande, så vänta inte för länge med att söka. Vi review applications on a rolling basis.
Välkommen med din ansökan
STIL står för Stiftarna av Independent Living i Sverige. Vi är ett ickevinstdrivande assistanskooperativ och en ideell förening av personer med normbrytande funktionalitet. I STIL är det medlemmarna som själva arbetsleder sina personliga assistenter. Vi jobbar för självbestämmande, frihet och lika möjligheter oavsett funktionsförmåga. STIL bildades 1984 och vi var med och införde personlig assistans i Sverige. Läs mer på www.stil.se. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stil Assistans AB
(org.nr 556777-9615), https://www.stil.se/
575 39 EKSJÖ Arbetsplats
Stil assistans Jobbnummer
9965106