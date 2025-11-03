Personliga assistenter till kvinna på Sandbacka/Haga, Umeå
Om jobbet
Vi är ett familjärt assistansbolag med ett stort hjärta för våra brukare och personliga assistenter. Vår erfarenhet talar för att vi skapar den bästa assistansen tillsammans, därför är vi mycket lyhörda och dialog är grunden för vår verksamhet. Vi har funnits i 26 år i branschen och strävar ständigt efter att utvecklas medan vi fortsätter leverera högkvalitet service gentemot våra brukare och personal.
Om tjänsten
Tjänsten är en behovsanställning med stor möjlighet till tillsvidareanställning. Arbetspassen är förlagda främst på helger dagtid 07:00-16:00 och kvällstid 16:00-00:00 med möjlighet till att jobba vardagar vid sjukfrånvaro.
Om brukaren
Jag är en glad kvinna på 44 år som har ett stort intresse av bakning, skytte och tycker om att lyssna på poddar. Jag anser mig vara en djurvän och har marsvin. Jag är en aktiv person och går gärna på föreläsningar, föreställningar och tycker om att fika!
Om dig
Det är meriterande om du har erfarenhet av jobb inom vård och omsorg, men inget krav.
Den verbala kommunikationen är extra viktig hos denna brukare och därför är det ett krav att du har goda språkkunskaper.
Du är ödmjuk, lyhörd och ansvarsfull. Assistansuppdraget är betydelsefullt och ställer krav på att du är empatisk, förstår andra människors behov och försöker komma med lösningar i samråd med brukaren. Vi värdesätter att du är stöttande och har förmågan att motivera.Publiceringsdatum2025-11-03Övrig information
Brukaren ser gärna kvinnliga sökande.
Om du som kandidat går vidare i processen kommer du att behöva styrka din identitet och att du har rätt att arbeta i Sverige.
Bakgrundskontroller kan förekomma i våra rekryteringar och polisutdrag (https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/)
begärs alltid ut vid anställning hos minderårig.
Välkommen in med din ansökan! Ersättning
