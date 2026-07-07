Personliga assistenter till kvinna i Sundsvall, fasta tjänster + timvik!
Inre Kraft I Norr AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Sundsvall Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Sundsvall
2026-07-07
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På Rehabassistans arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare kollegor till vårt team, är det du?
OM TJÄNSTEN
Vi på Rehabassistans söker dig som vill arbeta som personlig assistent hos vår kund i Sundsvall. För närvarande erbjuder vi:
2 st tillsvidareanställningar på 70% vardera
2 st timvikariat
Arbetstiderna är vardagar och helger enligt följande tider:
Kl. 10.00-17.45
Tillträde sker 1/8 2026, vi ser gärna att du kan påbörja introduktion senast i mitten av juli.
OM KUNDEN
Kunden är en kvinna i 53-årsåldern som bor i egen lägenhet tillsammans med sin katt. Hon tycker om att ta sig ut på små dagliga aktiviteter och besöker gärna kyrkan då och då. Vår kund behöver din hjälp som assistent i sin vardag då hon har hjärntumör och hjärninfarkt. Hennes målbild är att komma igång med regelbunden träning för att bibehålla och stärka hennes funktioner, där du som assistent blir ett viktigt stöd och en motivationsfaktor.
Arbetsuppgifterna inkluderar:
Stöd vid dagliga rutiner, som förekommande hushållssysslor.
Hjälp vid personlig hygien, av- och påklädning samt vid måltider
Hjälp att ta sig ut dagligen
Motivera till och stödja vid träning
Hjälpa kunden att ta hand om sin katt
Kunden använder sig av duschstol, manuell rullstol, kateter och gåbord
ÄR DU DEN VI SÖKER?
Vi söker kvinnor och män som brinner för arbete med människor och kan analysera andra individers behov. Vidare bör du vara lugn, trygg och behöver kunna motivera och peppa vår kund till träning. Vi har inget krav på att du själv delar kundens tro, så länge din egen livsåskådning eller tro inte hindrar dig från att vistas i kyrkliga miljöer. Stor vikt läggs på personlig lämplighet.
Om du känner att detta stämmer in på dig, kan du vara den vi söker!
KRAV
Mycket goda kunskaper i det svenska språket
Tåla katt
Kunna vistas i kyrkliga miljöer
MERITER
Tidigare erfarenhet av arbete som personlig assistent och/eller annan vårderfarenhet
Vårdutbildning eller motsvarande
Sysselsättningsgrad: 2 st tillsvidareanställningar 70% + 2 st timvik vid behov.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Din ansökan kommer att läsas av medarbetare på Rehabassistans, kund och anhörig. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Varmt välkommen med din ansökan.
För anställning hos oss på Rehabassistans behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och/eller lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. För att kunna jobba som personlig assistent behöver du vara minst 18 år.
Om du ska arbeta med barn och unga under 18 år krävs att du uppvisar utdrag ur belastningsregistret. Från och med den 1 mars 2026 gäller nya bestämmelser som innebär att registerkontrollen omfattar både utdrag ur belastningsregistret och utdrag ur misstankeregistret. Utdraget beställs av via Polismyndighetens e-tjänst. Observera att handläggningstiden kan variera, varför beställning bör göras i god tid.
Utdragen kan beställas med BankID via följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Vi rekommenderar att du säkerställer att du har aktuella utdrag i enlighet med gällande lagstiftning och de nya regler som träder i kraft den 1 mars 2026. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7949662-2089835". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Inre Kraft i Norr AB
(org.nr 556666-8611), https://rehabassistans.teamtailor.com
853 50 (visa karta
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853 50 SUNDSVALL Arbetsplats
Rehabassistans Jobbnummer
9995326