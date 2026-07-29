Personliga assistenter till kvinna i Mariannelund
Libra Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Eksjö Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Eksjö
2026-07-29
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🌟 Personlig assistent till kvinna i Mariannelund
– Ett meningsfullt arbete med fokus på lyhördhet och guldkant i vardagen
Vi söker nu två nya kollegor till teamet kring en kvinna i 70-årsåldern i Mariannelund. Kunden har en nervsjukdom som begränsar hennes rörlighet, vilket gör att din roll som assistent är avgörande för att hennes vardag ska fungera.
Om rollen & vardagen
Eftersom kundens sjukdom innebär att energinivån varierar, styrs dagarna mycket av hennes ork och dagsform.
I hemmet: Fokus ligger på personlig omvårdnad, förflyttningar och vardagliga hushållssysslor.
Aktiviteter: När orken finns tycker kunden om att baka, laga mat eller åka på shoppingturer till butiker.
Utflykter: Ibland görs längre resor för att hälsa på släkt och vänner eller för att delta i andra aktiviteter.
Arbetstider & Schema
Vi söker dig som vill arbeta ca 40 %. Schemat är en kombination av längre pass och kortare insatser (ca 1–1,5 timme).
Närhetsprincip: Eftersom vissa pass är korta, söker vi dig som bor i Mariannelunds närområde så att inställelsetiden blir hållbar för dig.
Flexibilitet: Det finns "luft" i grundschemat, vilket innebär goda möjligheter att hoppa in extra vid t.ex. sjukdom eller semester.
Vem är du?
Vi söker en kvinna som är trygg i sig själv och har en hög grad av personlig mognad. Du behöver kunna läsa av situationer och förstå när det krävs aktivitet och när det krävs lugn och vila.Publiceringsdatum2026-07-29Kvalifikationer
Lyhörd & inkännande: Du har förståelse för hur en progressiv sjukdom påverkar dagsformen.
Ansvarsfull: Du är noggrann med hygien, förflyttningar och praktiska sysslor.
Social & positiv: Du delar gärna kundens intressen för mat och shopping när energin finns.
Krav: Endast kvinnliga sökande. Rökfri och ej pälsdjursallergiker (katt finns i hemmet).
Meriterande: Körkort och tidigare erfarenhet av omvårdnadsarbete eller muskelsjukdomar.
Vi lägger stor vikt vid personlig kemi och utför bakgrundskontroller.
Vilka är vi?
Vi ingår i Hedera Assistans - en trygg, väletablerad och professionell aktör inom personlig assistans med hjärtat på rätt ställe. ❤️
Vi har ett av världens viktigaste jobb - att stötta de som behöver samhällets stöd allra mest! Och det är vi stolta över. Idag finns vi på ett flertal ställen i Sverige, men vår vision är att fortsätta växa i landet och stötta ännu fler till en berikande vardag. Inom Hedera Assistans finns Libra Assistans, Assistanspoolen och Livsanda Assistans. Här arbetar enastående människor med olika bakgrunder som förenas med energi och glädje för att förmedla livskvalitet. Tillsammans har vi en och samma ledstjärna - att handling, tanke och ord alltid ska överensstämma. Vår verksamhet är uppbyggd på en trygg och stabil värdegrund. Alla ska få möjlighet till självbestämmande, ett innehållsrikt liv med trygghet och ett gott mående. Att vi dagligen bidrar och skapar en meningsfull vardag för dessa människor gör oss både stolta och lyckligt lottade. Genom en genuin passion och med ett hjärta för såväl kunder som medarbetare bildar vi en välmående verksamhet som fortsätter att blomstra. Det är kärnan i organisation och vårt arbete.
Vi hoppas att just du vill bli vår nästa personliga assistent. Ansök redan idag, så hörs vi! ☺️ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7436590-2122622". Arbetsgivare Libra Assistans AB
(org.nr 556694-1554), https://jobb.hederaassistans.se
Magasinsgatan 9 (visa karta
)
791 37 FALUN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hedera Assistans Jobbnummer
10015579