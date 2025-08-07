Personliga assistenter till kvinna i Göteborg

Frösunda Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Göteborg
2025-08-07


Vi söker dig som vill arbeta som personlig assistent hos en kvinna med neurologisk sjukdom som nyligen fått beslut om personlig assistans. Hon bor tillsammans med sin man och deras två barn i östra centrum, Göteborg.
I rollen som personlig assistent kommer du att stötta kvinnan med personlig omvårdnad såsom hygien, förflyttningar och hushållssysslor. Det finns hjälpmedel i hemmet, bland annat rullstol och turner. Vissa dagar kommer du även att följa med på aktiviteter, exempelvis promenader.
Vi ser gärna att du som söker kan arbeta lugnt, inkännande och med stor lyhördhet för kundens behov.

Vem söker vi?
Vi söker dig som är engagerad, respektfull och lyhörd. Vi ser gärna att du har stort tålamod och förmågan att vara personlig samtidigt som du agerar professionellt.

Vi ser gärna att du:
Har erfarenhet som personlig assistent eller från arbete inom äldreomsorgen
Är kvinna
Är lugn och lyhörd
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Är rökfri under arbetstid

Övrig information
Anställningsform: Så länge assistansuppdraget varar
Omfattning: Tre tjänster på deltid, olika tjänstgöringsgrader-
Arbetstider: Arbetspassen är dag, kväll och helg. Tiderna är kl 7-14.30 eller kl 14-19
Tillträde: September 2025
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Inför en eventuell anställning ska du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES alternativt ett giltigt arbetstillstånd.
Sista dag att ansöka är 2025-09-04
Vid frågor om jobbet, är du välkommen att kontakta:
Madeleine Jönsson, Rekryteringsspecialist, 010-130 32 49

Varmt välkommen med din ansökan!

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-04
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Frösunda Personlig Assistans AB (org.nr 556386-7398), http://frosunda.se/personligassistans

Arbetsplats
Frösunda Personlig assistans

Kontakt
Madeleine Jönsson
madeleine.jonsson@frosunda.se
0101303249

Jobbnummer
9449494

