Personliga assistenter till kund på Ersboda, Umeå
Assistera Skandinavien AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Umeå
2026-02-26
Timanställning vid behov samt sommarvikariat från vecka 27-34. Arbetspassen är fördelade mån-fre 7:15-15:00 och 14.00-20.00.
Om brukaren:
Jag är en kvinna på i 50 års åldern, bor tillsammans med min man och katter på vackra Ersboda i Umeå. Som person är jag glad, utåtriktad och en riktigt djurvän. Några av mina största intressen är dans, träning, bakning och pyssel. Jag trivs väldigt bra i naturen och kyrkan, dit åker jag så ofta det går.
Jag behöver stöd med mycket i min vardag men vill vara så självständig och delaktig som möjligt i alla moment för att känna mig inkluderad.
Om dig:
Det är ett högt meriterande om du innehar körkort och erfarenhet av jobb inom vård och omsorg, men inget krav. Du är noggrann, lyhörd, ansvarsfull, flexibel och kan rycka in vid behov. Assistans uppdraget är betydelsefullt och ställer krav på att du är empatisk och förstår andra människors behov.
Den verbala kommunikationen är viktig, därför är det ett krav att du har goda språkkunskap i svenska språket. Då kunden har katter i hemmet får du inte ha någon djurallergi.
Just nu söker vi främst sommarvikarier och kommer därför att prioritera ökande som har möjlighet att jobba mellan vecka 27-34.Övrig information
Om du går vidare i processen kommer du att behöva styrka din identitet och att du har rätt att arbeta i Sverige. För att kunna signera ditt anställningsavtal och kommande tidrapporter är det en fördel om du har (mobilt) Bank-Id.
Urval sker löpande och tjänsten kan därmed komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Vi kommer rutinmässigt att begära ett utdrag ur belastningsregistret om ansökan leder till en anställning.
Om du som kandidat går vidare i processen kommer du att behöva styrka din identitet och att du har rätt att arbeta i Sverige.
Välkommen med din ansökan Ersättning
Emil Fjällner emil@assisteraab.se 0705447050
