Personliga assistenter till kund i Täby.
Särnmark Assistans Aktiebolag / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Täby Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Täby
2026-07-17
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Särnmark är ett av Sveriges äldsta företag inom personlig assistans och grundades av nuvarande ägare i början av 1990-talet. Vi arbetar med utgångspunkt i en tydlig och uttalad värdegrund och vår främsta drivkraft är att skapa de bästa förutsättningarna för en individanpassad personlig assistans utifrån varje persons unika behov. Särnmark har idag över 3500 medarbetare och våra kunder och medarbetare finns över hela Sverige. Särnmarks huvudkontor ligger i Sundbyberg men vi har även kontor i andra delar i Sverige.
Vi söker nu personliga assistenter till andningsvårdsuppdrag i Täby.
Om jobbet som personlig assistent
Nu söker vi dig som vill utvecklas inom assistansyrket och samtidigt göra skillnad genom att bidra till en så god livskvalitet som möjligt för vår kund som är neurologiskt sjuk och därför vårdas med andningsstöd i hemmet.
Som personlig assistent arbetar du nära en person med funktionsnedsättning i dennes dagliga liv. Din arbetsplats är där kunden befinner sig och dina arbetsuppgifter innebär övergripande att du assisterar kunden så att kunden får förutsättningar att leva det liv som hen önskar.Publiceringsdatum2026-07-17Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innebär att ombesörja för basala hygienrutiner, hantera trakealkanyl, omläggning och rengöring, sugning av luftvägar, hantera hemventilator, medicinering, sondmatning samt omvårdnad mm.
Vi söker dig som:
Du behöver ha empati och förståelse för vad den här typen av hjälpbehov innebär när det gäller att bidra till en så god livskvalitet som möjligt för kunden samt bidra till en atmosfär och miljö där kunden och familjen kan känna sig lugn och trygg. Du är en lagspelare och kan samarbeta med alla kollegor för att uppnå målet med insatsen.
Har du tidigare erfarenhet är det ett plus men vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Du kommer att introduceras samt utbildas vid Nationellt Respirationscentrum vid Danderyds Sjukhus. Du behöver förstå och behärska svenska obehindrat i tal och skrift.
Om anställningen
Anställningen är en visstidsanställning med timlön. Arbetstiden är förlagd 8-15 samt 15-22, vardagar som helger, du arbetar alltid tillsammans med en kollega.
Lön och övriga anställningsvillkor enligt kollektivavtal Personlig assistans, Vårdföretagarna - Kommunal.
Så här ansöker du
Du ansöker genom att klicka på knappen "ansök" längst ned till höger på sidan och svara på ett antal urvalsfrågor. Du ska även bifoga ditt CV. Du behöver inte bifoga något personligt brev.
Varmt välkommen med din ansökan!
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna styrka att du har ett permanent uppehållstillstånd i Sverige för att kunna få anställning i Särnmark. Om du söker arbete som personlig assistent hos en vuxen kund behöver du uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret. Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/
Om du söker arbete som personlig assistent hos ett barn som är under 18 år behöver du också kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan du får börja arbeta. Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Särnmark Assistans Aktiebolag
(org.nr 556506-3772), https://www.sarnmark.se/
171 27 SOLNA Arbetsplats
Särnmark Assistans AB Kontakt
Anna Andersson anna.andersson@sarnmark.se Jobbnummer
10005561