Personliga assistenter till kund i Oxelösund
2025-09-11
Vi söker personal på schema samt timvikarier till vår manliga kund i Oxelösund. Specificera gärna i din ansökan om du önskar gå på schema eller bli timvikarie.
Vi söker främst kvinnor. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenheter som personlig assistent eller inom vården. Du bör vara kommunikativ, lyhörd och omhändertagande.
Arbetet är förlagt 07.30-13.30 alla dagar. Vi fäster stor vikt vid dina egenskaper, personlighet och tidigare erfarenheter.
För att passa för tjänsten bör du vara lyhörd, öppen och social, uppmärksam, flexibel och förstå rollen som personlig assistent. Vi ser gärna att du är motiverande, driven och tar egna initiativ.
I tjänsten ingår dokumentation så det är viktigt att kunna formulera sig väl på svenska.
Tjänsten innebär även att man tar hand om kundens hem med allt vad det innebär.
Som arbetsgivare kan vi erbjuda:
• Basutbildning inom personlig assistans.
• Möjligheter till vidareutbildningar.
• Ett stort stöd i ditt arbete som personlig assistent.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi har som policy att som en del i anställningsprocessen kontrollera nyanställda mot polisens belastningsregister. Detta innebär att vi vid en anställning kommer begära ett registerutdrag från dig innan du får börja arbeta. Du beställer själv registerutdraget från polisen. Blanketten hittar du på följande webbadress: http://www.polisen.se/Service/Blanketter/Blanketter-belastningsregistret/
Välj registerutdrag för LSS. Polisens handläggningstid kan vara upp till två veckor - beställ gärna ditt registerutdrag redan idag.
Vi är ett assistansbolag som verkligen brinner för vårt arbete. För oss är det viktigt att våra kunder känner trygghet och får en personlig assistans som passar var och en.
Det är en av anledningen till att vi som assistansbolag alltid strävar efter nära relationer och ett personligt bemötande, så att vi verkligen får möjligheten att lära känna kunderna. Med vårt engagemang, tillgänglighet och lyhördhet vill vi skapa den absolut bästa personliga assistansen. Vi erbjuder personlig assistans i Stockholm, Göteborg, Uppsala, Västerås, Skåne och stora delar av övriga Sverige.
Fast + rörlig
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Carelli Assistans AB
(org.nr 556909-8063), http://www.carelli.se Kontakt
Områdeschef
Hanna Bergström angelica.ekblom@carelli.se Jobbnummer
9505004