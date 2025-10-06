Personliga assistenter till kille i Ronneby
Fixa Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Karlskrona Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Karlskrona
2025-10-06
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fixa Assistans AB i Karlskrona
, Ronneby
, Karlshamn
, Tingsryd
, Sölvesborg
eller i hela Sverige
Fixa Assistans har mer än 20 års erfarenhet av personlig assistans. Med kompetens och erfarenhet förenklar vi vardagen för både barn och vuxna. Med själ och hjärta ger vi glädje och gemenskap. Vi är ett familjärt assistansbolag med huvudkontoret i Karlshamn och är verksamma i södra Sverige. Ett koncentrerat upptagningsområde gör att vi enkelt kan skapa möten, träffpunkter och trevliga aktivitetsdagar för brukare, anhöriga och assistenter.
Omtanke om varje människa är viktigt för oss. Därför matchar vi alltid brukare och assistenter efter önskvärd utbildning samt personkemi, i de kombinationer som ger mest trivsel och som känns bäst för varje brukare.
Vi söker nu 2 st personliga assistenter åt en 14-årig kille som bor strax utanför Ronneby. Tjänsterna är i princip på heltid och man arbetar varierande arbetstider (dag, eftermiddag, kväll, natt även helger), vissa timmar med dubbelbemanning.
Vi lägger mycket stor vikt vid personkemin samt personliga egenskaper. Du får inte vara allergisk mot djur. Killen har downs syndrom, autism, adhd, epilepsi samt diabetes typ 1. Kommunikation sker genom Ipad och tecken som stöd. Du måste lära känna killen väl för att förstå. Killen äter via sondmat manuellt. All upplärning sker via introduktion med erfarna assistenter.
För att ta dig till arbetsplatsen krävs tillgång till egen bil då det ej går att åka kollektivtrafik.
Som person måste du vara ansvarsfull, lyhörd, flexibel, ha ett gott tålamod samt kunna ta egna initiativ och anpassa ditt arbete efter brukarens behov. Du måste ha en bra förmåga att avläsa behov och önskemål även om dessa inte uttrycks verbalt.
Arbetets karaktär kräver att du är flytande i att tala och förstå det svenska språket t ex att kunna förstå och läsa olika instruktions- och checklistor, följa upprättade rutiner, dokumentera samt kommunicera via Ipaden.
För att få arbeta som personlig assistent måste du ha fyllt 18 år.
I din ansökan vill vi att du beskriver dig själv som person, vilka egenskaper och fritidsintressen du har samt skickar med cv och referenser.
Urval och intervju kommer att ske löpande, varför vi gärna ser att du söker så snart som möjligt, dock senast 2025-10-31. Ange B140 i din ansökan.
Fixa Assistans har som policy att som en del i anställningsprocessen kontrollera nyanställda mot polisens belastningsregister. Fixa Assistans värnar sina kunders säkerhet och trygghet och har som rutin att ta detta utdrag på samtliga personer som anställs i företaget. Detta innebär att vi vid en anställning kommer begära ett registerutdrag från dig innan du får börja arbeta. Blanketten du ska välja heter Utdrag för arbete på HVB-hem, oavsett vilken tjänst du sökt hos oss. Länk har du här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/hvb-hem/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: info@fixaassistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "B140". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fixa Assistans AB
(org.nr 556606-6212)
372 00 RONNEBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Samordnare
Haide Wennerlund info@fixaassistans.se 0454 - 397 25 Jobbnummer
9541351