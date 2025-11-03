Personliga assistenter till kille i Lerum sökes!
Kompis Assistans, Ekonomisk Fören / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Lerum Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Lerum
2025-11-03
, Härryda
, Partille
, Göteborg
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kompis Assistans, Ekonomisk Fören i Lerum
, Göteborg
, Alingsås
, Trollhättan
, Uddevalla
eller i hela Sverige
Hej!
Jag är en glad kille på snart 20 år som söker personliga assistenter till mitt team.
Jag har en muskelsjukdom som gör att jag sitter i rullstol och behöver hjälp med det mesta i mitt liv. Jag bor i Lerum tillsammans med mina föräldrar och småsyskon.
Jag har slutat skolan och behöver därför nya assistenter som kan hjälpa och stötta mig under dag, kväll och helg.
Jag gillar att spela dataspel, laga mat och hänga med kompisar på fritiden. Ett stort intresse är också hockey. Jag är politiskt intresserad och tycker om att diskutera olika saker. Det skulle vara kul om du har liknande intressen. Min sjukdom gör mig ganska trött så ibland behöver jag vila och bara ta det lugnt.
Som person är du ansvarsfull, lyhörd, initiativrik och flexibel.
Det är ett plus om du har jobbat med personlig assistans tidigare.
Du behöver ha B-körkort.
Arbetstider: Dag, kväll, helg och natt med jour.
Anställningsvilkor: Deltid ca:75%
Tillträde: Snarast
För oss på Kompis Assistans är det viktigt att kunna ha en god kommunikation med våra kandidater samt kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och vi ber därför vänligen att skicka in ansökan via länken digitalt och inte genom e-post.
Det här erbjuder vi dig som anställd hos oss!
• Längre uppsägningstider än vad kollektivavtalet regler
• Marknadsmässiga löner
• Kompetens- och utvecklingsmöjligheter
• Friskvårdsbidrag
• Handikappanpassade semesterhus i Sälen och
Spanien att semestra i
• Profilkläder från vår egen webbshop
• Assistentträffar runt om i landet
Vi har valt att själva genomföra rekryteringsprocessen och undanber oss alla former av erbjudande från annonserings- och bemannings-/rekryteringsföretag.
Vi tillämpar individuell lönesättning, semester och OB enligt kollektivavtal med Vårdföretagarna.
Om Kompis Assistans
Kompis Assistans EF gör det möjligt för personer med funktionsnedsättning att kunna leva sina liv som alla andra, utifrån sin egen förmåga och vilja. Hos oss är alla lika mycket värda och vi strävar efter rättvisa förhållanden för våra assistansberättigade och medarbetare.
Vår vision är att vara det tryggaste valet, nu och i framtiden.
Kompis Assistans EF erbjuder sedan 1995 personlig assistans till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning i hela Sverige. Vi verkar i hela Sverige och vårt huvudkontor är placerad i Borlänge och har även kontor i Sundsvall, Stockholm och Hässleholm.
Kompis Assistans är en av de 25 största assistansanordnarna i Sverige med cirka 650 medarbetare.
Personlig assistent är ett kvalificerat och ansvarsfullt arbete. Det innebär att du behöver vara trygg i dig själv och lyhörd för andras behov. Självbestämmande, valfrihet, integritet och delaktighet är Kompis Assistans värderingar och något som du förväntas arbeta utifrån.
Belastningsregistret
För att få arbeta som personlig assistent hos oss måste du uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister - utdrag (442.3). Viktigt att tänka på är att polisens handläggningstid kan vara upp till två veckor så beställ ditt registerutdrag så snart som möjligt. Utdraget kommer att efterfrågas vid en eventuell intervju. Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning, semester och OB enligt kollektivavtal med Vårdföretagarna. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kompis Assistans, Ekonomisk Fören
, https://kompisassistans.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kompis Assistans Kontakt
Teamchef
Catarina Remnolf catarina.remnolf@kompisassistans.se 0771-404525 Jobbnummer
9586144