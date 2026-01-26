Personliga assistenter till kille, fasta tjänster
A-Assistans Leimir AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Örnsköldsvik Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Örnsköldsvik
2026-01-26
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos A-Assistans Leimir AB i Örnsköldsvik
, Nordmaling
, Kramfors
, Sollefteå
, Härnösand
eller i hela Sverige
Jag är glad kille som skall flytta till Köpmanholmen 2,5 mil söder om Örnsköldsvik.
Jag gillar att hitta på saker och vara där det händer. Jag har nära till skratt och jag gillar musik, djur, teater, sport, promenader och liveevenemang samt att hälsa på vänner och familj.
Jag söker nu personliga assistenter som vill arbeta på schema och även vikarier vid behov. Om du ej bor i närheten så behöver du bil för att ta dig till och från Köpmanholmen.
Om mig:
Jag har personlig assistans alla dagar i veckan, under hela dygnet. Hos mig arbetar man - dag, helg, kväll och natt med jourtjänstgöring och jourersättning på ett rullande schema. Jag behöver hjälp med alla grundläggande behov samt städning, matlagning och allt som kan uppkomma i min vardag. Uppdraget startar under maj.
Vilka egenskaper söker jag?
Ditt jobb är ett serviceyrke som ställer stora krav på personliga egenskaper snarare än utbildning. Du bör ha ansvarskänsla, empati, inlevelse- och initiativförmåga, vara tålmodig och ha stor respekt för den personliga integriteten när det gäller både mig och min omgivning. Du bör ha god fysik eftersom du behöver hjälpa mig med förflyttningar till och från rullstolen, med på- och avklädning samt annat som hör min personliga hygien till. Erfarenhet av personlig assistans är meriterande.
Är du en glad och positiv person som vill ha en innehållsrik arbetsdag så kan det vara dig jag söker!
Sök jobbet:
Du söker jobbet genom att skapa ett konto och fyller i din profil. Där kan du ladda upp CV och personligt brev. När profilen är klar klickar du på ''lediga tjänster'' och söker denna tjänst, referens 388. Vi rekryterar löpande så vänta in med din ansökan!
Vi erbjuder all nödvändig introduktion och utbildning för samtliga nyanställda, för att du ska känna dig trygg i din arbetsroll som personlig assistent. Du kommer även att få gå de utbildningar som A-Assistans rekommenderar.
Jag hoppas att vi ses!
Om A-Assistans:
A-Assistans Leimir AB är ett privat företag som anordnar personlig assistans till assistansberättigade i hela landet. Vi har drygt 700 personliga assistenter anställda. Kontor har vi i Hudiksvall, Karlstad, Umeå, Stockholm, Västerås och Östersund. Målet med vår verksamhet är att våra kunder ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Vi har kollektivavtal: Kommunal och Fremia (f.d KFO) för personliga assistenter. Semester -, OB- ersättning och andra lönetillägg tillkommer enligt avtal. Vi erbjuder även friskvårdspeng på 2 000 kr för heltidstjänst och år, fika på arbetet och andra förmåner. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ref 388". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare A-Assistans Leimir AB
(org.nr 556637-8963)
893 40 KÖPMANHOLMEN Arbetsplats
Där kunden befinner sig Jobbnummer
9704757