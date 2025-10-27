Personliga assistenter till flertalet brukare
2025-10-27
Vi söker dig som vill ha ett meningsfullt jobb och har nu flera spännande tjänster att erbjuda! En av våra personliga assistenter beskriver en dag såhär: "Det känns bra i magen efter ett arbetspass.
Jag är nöjd med mig själv och känner att jag gjort något bra för någon annan." Varmt välkommen med din ansökan!
Rollen som personlig assistent hos oss
Som personlig assistent arbetar du till största delen ensam, men runt dig finns ett team av kollegor, metodutvecklare och chef. Du kommer arbeta utifrån assistansanvändarens individuella behov genom att ge stöd, med såväl personlig omvårdnad, praktiska sysslor i hemmet och fritidsaktiviteter.
Vissa assistansanvändare har behov av mer avancerat stöd, exempelvis sjukvårdsinsatser som respiratorvård eller sårvård. I dessa situationer arbetar du alltid tillsammans med en kollega. Du kommer alltid att bidra till en meningsfull vardag för assistansanvändaren.
Vi söker just nu personliga assistenter till flertalet brukare.Publiceringsdatum2025-10-27Profil
Som person är du tillmötesgående i ditt bemötande och lyhörd till din omgivning. Du skapar såväl nya kontakter som underhåller dina nuvarande arbetsrelationer. Du ansvarar och driver ditt arbete framåt och levererar resultat samt prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. Du ser möjligheter i förändringar, tar egna initiativ och kommer med nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som:
- Är fyllda 18 år.
- Uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet.
Det är meriterande om du har:
- Utbildning med inriktning mot vård och omsorg, barn och fritid eller pedagogik.
- Tidigare erfarenhet av att arbeta som personlig assistent.
- B-körkort.
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder en tillsvidareanställning och tidsbegränsade anställningar på deltid/heltid med tillsättning enligt överenskommelse. Vi tillämpar provanställning på 6 månader så du har chans att testa om det är något för dig.
Vi har även behov av personal enbart helger, om du vill jobba på timmar.
Din sysselsättningsgrad kommer anpassas efter din anställningsform. Till dig som anställs tillsvidare, kommer du att arbeta på ett rullande schema över veckans alla dagar. Tjänstgöring dagtid, kvällstid och varannan helg. Det kan även förekomma sovande jour. Vi planerar arbetstiden utifrån en förkortad arbetstid på 37h/vecka.
Observera att belastningsregister kommer att behöva uppvisas i samband med anställning. Du kan beställa ett registerutdrag, här:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/att-jobba-hos-oss
Intresserad?
Kul! Varmt välkommen med din ansökan senast 9 november. Urval och intervjuer kan ske löpande.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och tillsammans med det kommer du besvara ett antal frågor som blir en del i vår urvalsbedömning.
