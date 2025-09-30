Personliga assistenter till en tjej i Hudiksvall
2025-09-30
Jag är en glad tjej på 15 år som söker dig som är intresserad av att arbeta som personlig assistent. Jag har en omfattande flerfunktionsnedsättning som innebär att jag behöver mycket hjälp och stöd i vardagen med alla grundläggande behov som kommunikation, förflyttningar, hygien, matsituationer mm., samt träning i olika former. Jag tycker mycket om fart, fläkt och bus så du som söker måste ha barnasinnet kvar. Stämmer beskrivningen in på dig? Då ser jag gärna att du söker.
Om jobbet:
Som personlig assistent till mig bör du vara en trygg, ansvarsfull och lyhörd person. Jag söker någon som tycker om att jobba med människor och som vill vara med och göra min vardag meningsfull. Det är viktigt att du är glad och positiv, kan ta egna initiativ och är flexibel. Vi ser det som ett plus att du är utbildad undersköterska eller har annan relevant erfarenhet men vi lägger störst vikt på personlig lämplighet. Du som söker ser långsiktigt på detta arbete.
Hos mig får du ett varierat arbete med arbetspass förlagda olika tider på dygnet, både vardagar och helger, enligt ett fastställt schema.
Vi söker personal till en tjänst på 60-80%, samt extrapersonal som kan arbeta vid behov.
Sök jobbet:
Du söker jobbet genom att skapa ett konto och fyller i din profil. Där kan du ladda upp CV och personligt brev. När profilen är klar klickar du på ''lediga tjänster'' och söker denna tjänst.
Vi rekryterar löpande så vänta inte med din ansökan!
Vi erbjuder all nödvändig introduktion och utbildning för samtliga nyanställda, för att du ska känna dig trygg i din arbetsroll som personlig assistent. Du kommer även att få gå de utbildningar som A-Assistans rekommenderar. Dina ansökningshandlingar gås igenom av personal på A-Assistans samt av kundens anhöriga.
OBS!
Vid arbete med barn under 18 år är vi skyldiga att begära utdrag ur Polisens belastningsregister. Du beställer själv registerutdraget enligt LSS från polisen. Blanketten hittar du här https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Polisens handläggningstid kan vara upp till två veckor så beställ ditt registerutdrag så snart som möjligt. Om du har en digital postlåda kan utdraget beställas även digitalt.
Om A-Assistans:
A-Assistans Leimir AB är ett privat företag som anordnar personlig assistans till assistansberättigade i hela landet. Vi har drygt 600 personliga assistenter anställda. Kontor har vi i Hudiksvall, Karlstad, Östersund, Västerås och Umeå. Målet med vår verksamhet är att våra kunder ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Vi har kollektivavtal: Kommunal och Fremia för personliga assistenter. Semester -, OB- ersättning och andra lönetillägg tillkommer enligt avtal. Vi erbjuder även friskvårdspeng på 2 000 kr för heltidstjänst och år, fika på arbetet och andra förmåner. #jobbjustnu Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare A-Assistans Leimir AB
(org.nr 556637-8963), http://www.a-assistans.se
Kastellvägen 2C (visa karta
)
824 55 HUDIKSVALL Arbetsplats
A-Assistans Hudiksvall Jobbnummer
9532913