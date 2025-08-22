Personliga assistenter till en social, glad och aktiv kille på 27 år
Om Kunden:
Vi söker dig som vill jobba som personlig assistent till en av våra manliga kunder på 27 år som ska flytta hemifrån 1 oktober.
Han sitter i rullstol och förflyttas med lift. Kommunicerar gör han med ögondator samt han kan svara på Ja och Nej frågor med ögonen.
Lär man känna kunden så ser man tydligt vad han vill för han är otroligt kommunikativ i sina ansiktsuttryck och social .
Kunden behöver hjälp med all omvårdnad och det som finns att göra i ett hem.
Utöver det så vill kunden att det ska hända grejer på övrig tid.
Det är egentligen bara fantasin som sätter gränserna och det är du som assistent som styr upp aktiviteterna ihop med kunden.
Han älskar bilar, titta på LHC match, tv-spel, spel , att vara ute, kunden är social och vill umgås med sina vänner och gärna etablera fler kontakter.Har simning en gång i veckan. Tillsammans kan ni ha rikigt skoj för glimten i ögat och lätt till skratt det har kunden!
Du som söker:
Glad och positiv
Kunna passa tider då kunden släpps av i taxin efter daglig verksamhet hemma hos sig.
Trygg i dig själv
Ordningsam
Kunna planera upp kundens fritid med aktiviteter han gillar.
Du ska vara över 18 år
Rökfri
Meriterande om du jobbat inom assistans innan ,men inget krav
Arbetsuppgifter
kunden behöver hjälp med allt i sin vardag. Tex. personlig omvårdnad, planering av dagen, matlagning, matning och allt man behöver göra i ett hem etc.
Arbetstiden
16:00-08:00 i veckorna och dygn 10:00-10:00 på helger
Kunden är på daglig verksamhet mellan 08:00-15:30 måndag-fredag
Han har assistans nattetid med väntetid 7 timmar i veckorna och 7,5 på helger
vi erbjuder just nu 3 tjänster som är runt 40 %. och 1 som är varannan lördag.Ersättning
Individuell lönesättning Övrig information
• Du behöver ha bank id/mobilt bank id för att kunna se schema och signera tidrapport.
• Du behöver tala och skriva på flytande svenska då det förekommer viss dokumentaion.
• du kommer få relevant introduktion/utbildning på plats hos kund
Företaget:
Inspirera Assistans AB
Vi tror på att närhet till våra kunder och medarbetare ger både trygghet och hög kvalité på den service vi ger. Vårt mål är att bistå människor oavsett funktionsnedsättning med den i särklass tryggaste personliga assistansen samt att vara den i särklass bästa arbetsgivaren. Vår verksamhet genomsyras av fem värdeord: engagemang, kompetens, respekt, omsorg och trygghet, vars initialer bildar ordet EKROT, ett ord som återfinns i allt vi gör.
Kollektivavtal har vi med Kommunal/vårdföretagarna Branch G
Vårt kontor är öppet alla vardagar 08:00-17:00 och vid akuta ärenden kan ni nå oss på jouren kvällar och helger.
Urval sker löpande så ansök i god tid!
Har du frågor är du välkommen att kontakta oss.
Ersättning
