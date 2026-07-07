Personliga assistenter till en kille i Uppsala.
Inkludera assistans i Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Uppsala Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Uppsala
2026-07-07
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Inkludera assistans i Sverige AB i Uppsala
, Östhammar
, Enköping
, Upplands Väsby
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Vi söker erfarna assistenter som har erfarenhet utan att jobba med låg affektivt bemötande, autism och bild stöd.
Om Kunden:
Glad och aktiv kille som gillar att vara ute på promenad, cykla, bada och aktiva aktiviteter. Han har även ett stort intresse för Tv-spel, spela spel och teknik prylar.
Personliga egenskaper och erfarenhet:
Vi söker dig som är lugn, har hög arbetsmoral, är ansvarsfull, aktiv och engagerad.
Meriterande om du har erfarenhet utav att jobba låg affektivt, hantera epilepsianfall, lösningsfokuserad och idé rik.
Kommunikationen är väldigt viktig så behöver du prata flytande svenska.
Då det är kunden som väljer sina assistenter så kommer vi lägga en stor vikt kring personligheten.
Om anställningen:
Arbetet är förlagt på dag, em/kväll,helger och lovdagar Du kommer jobba utifrån ett fast schema men även kunna hoppa in med kortvarsel vid sjukfrånvaro.
Du kommer ingå i en trygg , lojal och närarande personalgrupp.
Du bör behärska svenska i både tal o skrift. Du kommer få i Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: rebecka.yacob@inkluderaassistans.se Arbetsgivare Inkludera assistans i Sverige AB
(org.nr 559019-7942)
753 20 UPPSALA Arbetsplats
Inkludera Assistans i Sverige AB Jobbnummer
9995851