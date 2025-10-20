Personliga assistenter till en glad pojk
Strandbergs Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Malmö Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Malmö
2025-10-20
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Strandbergs Personlig Assistans AB i Malmö
, Burlöv
, Staffanstorp
, Lund
, Svedala
eller i hela Sverige
Vill du arbeta som personlig assistent och sätta guldkant på människors tillvaro? I rollen kommer du göra skillnad i människors liv och tillsammans med oss arbeta efter vår vision - Alla har rätt till ett bra liv.
Vi söker dig som är nyfiken, har tålamod och har förmågan att läsa av vad individen behöver hjälp med. Brukaren är en 15 årig kille med autism, han har mycket begränsad verbal kommunikation och kommunicerar med få ord samt med hjälp av bildstöd.
Tjänstens omfattning kommer bli ca 3 pass i veckan mellan 16.30-20.30 kan även förkomma helg arbete.
Som personlig assistent behöver du kunna tolka och förstå honom, hjälpa honom att kommunicera med omvärlden och kunna guida honom i sin vardag. Han är glad, har gott om energi, spelar tv-spel, tycker om att vara ute i naturen, går på ridning och har hund. Det händer att han blir utåtagerande och det är därför bra om du är trygg i dig själv samt att du har ett lågaffektivt förhållningssätt.
Utifrån att man behöver lära känna brukaren för att kunna arbeta självständigt med honom har vi valt att ha en inskolningsperiod för samtliga assistenter där tidigare assistenter kommer vara behjälpliga i att förstå brukarens kommunikationssätt.
Du kommer arbeta i brukarens hem och vara behjälplig i alla vardagliga situationer såsom personlig hygien och aktiviteter.
Brukaren är beviljad tillsyn som grundläggande behov vilket innebär att du alltid behöver vistas i samma rum som brukaren. Arbetet ställer stora krav på tålamod utifrån att brukaren saknar kommunikation. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-19
E-post: hennan@strandbergs-assistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Assistent till glad pojk". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Strandbergs Personlig Assistans AB
(org.nr 556861-6238)
Helmfeltsgatan 2 (visa karta
)
211 48 MALMÖ Jobbnummer
9564441