Personliga assistenter till en fantastisk tjej i Norrtälje.
2025-11-04
Vill du vara med på en resa fylld av utveckling, glädje och mening - där du gör verklig skillnad varje dag?
Vi söker nu engagerade personliga assistenter till en 16 årig tjej, som efter en förvärvad hjärnskada håller på att bygga upp sitt liv på nytt.
Vi söker dig som är trygg, empatisk och ansvarsfull. Du ska ha ett genuint intresse för människor, personlig utveckling och nyfiken att lära dig mer om rehabiliteringen och kommunikation. Gillar träning, aktiveter och att vara ute. Kan ta eget ansvar och samtidigt jobba i ett team.
Pratar svenska eller engelska obehindrat.
Vi söker allt från heltid, deltid och timvikarier som vill vara med att starta upp en helt ny arbetsgrupp.
Körkort är ej ett krav, men meriterande. Publiceringsdatum2025-11-04Företaget
Hon är en varm, envis, humoristisk och omtänksam tjej som gillar äventyr, bad, musik, träning och baka. Hon mår som allra bäst när hon får röra sig och träna. Hon kan inte kommunicera via tal men med bilder och kroppsspråk.
Hon behöver hjälp med allt i vardagen - från personlig omvårdnad till träning, mat, struktur och socialt stöd. Hon trivs bäst med personer som är lugna, uppmärksamma och trygga med sig själva och stå vid hennes sida i både med och motgångar.
Hon bor tillsammans med sin mamma och styvpappa i ett hus centralt i Norrtälje. Hund och katt finns i hemmet.
Du kommer att bli en viktig del av hennes vardag och framtid, i ett nära samarbete med familjen.
Erfarenhet av personlig assistans, vård och rehab eller liknande är meriterande men det viktigaste är att du har hjärtat på rätt ställe. Du får god introduktion, handledning och möjlighet att växa i rollen.
Hos oss får du vara med att skapa livskvalitet, glädje och trygghet för en fantastisk tjej och bli en del av ett varmt och engagerat team.
Intervjuer sker fortlöpandes vilket gör att tjänsten kan tillsättas innan annonsens utgångsdatum.
Välkommen in med din ansökan!
Företagsinformation
Inkludera assistans i Sverige AB tidigare MR Assistans grundades år 2015 och jobbar hårt för sina kunders rättigheter och sina anställdas status i samhället. Hållbarhet gäller inte bara luften vi andas, bilarna vi kör eller energislagen vi använder. Hållbarhet är så mycket mer än så och omfattar oss alla. Vi vill verka för hållbar omsorg, för hållbara arbetsplatser och -villkor och för ett hållbart och ansvarsfullt välfärdssystem där privata och kommunala aktörer agerar tillsammans med myndigheter mot ett gemensamt mål: en hållbar välfärd.
Med tydlighet och transparens inom både kvalitet, ekonomi och miljöpåverkan vill vi leda utvecklingen av en ny, ansvarstagande branschrörelse. Vi vill att varje människa ska kunna känna sig trygg med att det finns en god välfärd, inte bara idag utan även i framtiden Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Inkludera assistans i Sverige AB
(org.nr 559019-7942), https://inkludera.tidvis.se/lediga_tjanster
753 23 UPPSALA Arbetsplats
Inkludera Assistans Kontakt
Monika El Harbiti monika.elharbiti@inkluderaassistans.se Jobbnummer
9588132