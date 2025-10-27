Personliga assistenter till en 15 åring på Lidingö dagtid/kväll
Performiq AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Lidingö Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Lidingö
2025-10-27
, Solna
, Stockholm
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Performiq AB i Lidingö
, Solna
, Stockholm
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige
Tjänstebeskrivning & erbjudande
Vi söker personliga assistenter till en aktiv och positiv kille boende på Lidingö med sin familj.
Vi är ett härligt gäng assistenter som har roligt på jobbet men vi behöver bli fler nu när en av våra Personliga Assistenter börjar studera och vi behöver fylla på med en tjänst.
Du ska vara positiv och ansvarstagande. Har du erfarenhet som personlig assistent för barn med stora hjälpbehov och/eller erfarenhet från vård och omsorg så är detta något för dig.
Detta är en kille med stor livsglädje och stora hjälpbehov så dina personliga egenskaper kommer att vara avgörande.
Du behöver vara ordningsam, lyhörd och ha en positiv inställning.
Arbetspassen är förlagda dag, natt, eftermiddag, kväll, vardag och helg och du behöver kunna jobba alla pass.
Du kommer vara en del i ett stort assistentgäng och en familj så du behöver vara en bra lagspelare. Ditt engagemang är viktigt och vi vill att alla ska trivas och ha kul på jobbet.
Det finns hund i familjen så du bör inte vara allergisk mot pälsdjur. Du ska även vara rökfri.
Du kommer att få en god introduktion, personlig arbetsledning, handledning, ut- och fortbildning.
Vi behöver dig omgående, så tveka inte att skicka in en ansökan via länken. Du kommer inte att ångra att du började arbeta hos oss!
För rätt person finns möjlighet till fast anställning till hösten.
Individuell lönesättning. Avtal Almega/Vårdföretagarna/ kommunal
Heltid/Deltid
Välkommen med din ansökan!
Företagspresentation
Team Aron Assistans hjälper våra kunder att få möjlighet att prova på olika idrotter och ser till att assistenter och kunder får komma i kontakt med föreningar och idrottsklubbar som skulle kunna vara av intresse. Genom vårt nätverk inom idrotten och via samarbeten med föreningar och idrottsklubbar kan vi uppfylla våra kunders önskan att gå på exempelvis fotbollsmatcher eller andra idrottsrelaterade evenemang. Finns önskan att efter matchen hälsa på laget eller sin favoritstjärna finns det goda chanser att vi kan ordna även detta.
Team Aron Assistans- assistansbolaget för dig som vill vara aktiv och älskar idrott Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "7038". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Performiq AB
(org.nr 556785-2677), http://www.performiq.se/ Arbetsplats
PerformIQ Work AB Jobbnummer
9574775