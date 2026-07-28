Personliga Assistenter Till Djurintresserad Kvinna Som Brinner För Hbtqia+
Humana AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Linköping Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Linköping
2026-07-28
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, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Vill du arbeta som personlig assistent och bidra till allas lika rätt till ett bra liv?
I rollen kommer du göra skillnad i människors vardag och tillsammans med oss arbeta efter Humanas vision – Alla har rätt till ett bra liv.Publiceringsdatum2026-07-28Om tjänsten
Personlig assistans är en insats enligt LSS (Lagen om stöd och Service till vissa funktionshindrade). I din roll som personlig assistent kommer du huvudsakligen att hjälpa kunden med allt som uppstår i vardagen samt med grundläggande behov. Ditt arbete innebär att värna om kundens självbestämmande och integritet, och bidrar till att vardagen fungerar smidigt. Varje assistans är unikt anpassad utifrån kundens liv och därför kan arbetsuppgifter variera beroende på arbetsplatsen.
Hälsning från kunden:
"Jag är en 48-årig kvinna som lever ett aktivt liv tillsammans med min man, våra två ungdomar och våra två hundar. Jag har diagnoserna autism och ADHD, vilket innebär att jag behöver struktur och tydlighet för att min vardag ska fungera. Jag har även fysiska funktionsnedsättningar som gör att jag behöver hjälp med praktiska moment och förflyttningar i och utanför hemmet. Mina två hundar är en central del av mitt liv och en stor glädjekälla. De är viktiga familjemedlemmar och för att vi ska trivas ihop behöver du vara en person som genuint tycker om hundar och är bekväm med att de tar plats i hemmet. Utöver mitt djurintresse brinner jag för HBTQIA+ frågor. Det är därför ett krav att du delar mina värderingar kring inkludering, öppenhet och allas lika värde. Välkommen med din ansökan innehållande CV och ett personligt brev där du gärna får beskriva dig själv samt din erfarenhet av hundar och varför du tror att vi skulle arbeta bra tillsammans.
Jag ser fram emot att träffa dig!"
Vem är du?
Rollen som personlig assistent ställer höga krav på förmågan att skapa goda relationer. Vi söker därför dig som är lyhörd, engagerad och ansvarstagande. Det är även viktigt att du kan ta egna initiativ och se vad som behöver göras. Vi söker dig som är en uttalad djurvän, är prestigelös och trivs i en miljö med både ungdomar och hundar. Du är trygg i dig själv och har en god förmåga att läsa av sociala situationer.
För tjänsten krävs det att du:
har goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift
är genuint hundintresserad: du har vana av hundar och ser det som en positiv del av jobbet
är värderingsstyrd: du står bakom HBTQIA+ personers rättigheter.
För tjänsten är det meriterande om du:
har erfarenhet av NPF (autism/ADHD) eller fysiska funktionsnedsättningar
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Arbetstid, tjänstgöringsgrad och lön
Aktuell anställningsform är "timanställning" vilket innebär arbete vid behov med varierande arbetstider under dag- och kvällstid.
Fast timlön enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.
Tillträde omgående eller enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
Hos Humana är det viktigt att både du som assistent och kunden känner er trygga i samarbetet. Därför får du som ny assistent en introduktion som är anpassad både till yrkesrollen och till den kund du ska arbeta hos. Du får även tillgång till relevanta utbildningar och möjlighet att utvecklas i din roll – så att du har goda förutsättningar att trivas och känna dig trygg i ditt arbete. Humana har kollektivavtal, försäkringar och friskvårdsförmån.
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdagen. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på Humana är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år.
Till dig som arbetar inom rekrytering- och bemanningsföretag samt med annonsförsäljning så undanber vi oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Välkommen med din ansökan!
Vill du veta mer om rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta rekryteringsansvarig:
Mathilda Zakrissonmathilda.zakrisson@humana.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7781724-2119762". Arbetsgivare Humana AB
(org.nr 556760-8475), https://jobb.humana.se
582 24 (visa karta
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582 24 LINKÖPING Arbetsplats
Humana Jobbnummer
10014099