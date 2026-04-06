Personliga assistenter till barn med NPF diagnoser i Lövstalöt / Uppsala
2026-04-06
Vi söker personliga assistenter till en ung pojke med NPF diagnoser som kan arbeta på helger och lov. Publiceringsdatum2026-04-06Dina arbetsuppgifter
Att vara ett stöd i brukarens vardag i hemmet, på aktiviteter och i olika vardagssituationer. Arbetet är mycket aktivt och innefattar bland annat simning och lek.
Det är viktigt att du tycker om att röra på dig.
Du kommer att hjälpa till att skapa struktur och trygghet i vardagen, vara delaktig i aktiviteter och bidra till en positiv och meningsfull tillvaro.
Ditt uppdrag är att stötta och vägleda brukaren i hens utveckling och vardagliga rutiner.Kvalifikationer
* Du som söker är kvinna i åldern 20-50 år (enligt brukarens önskemål).
* Behärskar svenska mycket väl, både i tal och skrift
* Meriterande B-körkort
* Är trygg, ansvarstagande och professionell
* Är lyhörd, nyfiken, handlingskraftig och engagerad
* Har barnvana och är bekväm i en familjemiljö
* Är aktiv, positiv och har lätt för att ta egna initiativ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-06
E-post: info@kmkomsorg.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kmk Omsorg AB
(org.nr 556884-0101) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9838243