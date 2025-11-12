Personliga assistenter till barn med NPF diagnoser
Kmk Omsorg AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Uppsala
2025-11-12
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
Vi behöver utöka vår assistansgrupp för 2 kunder.
Kunden är en ung person med NPF diagnos. Viktigt att man har ett låg affektivt bemötande, tar tillsynsansvaret på fullt allvar och möjliggör en aktiv vardag tillsammans med kunden. Arbetet utgår från Uppsala och Almunge.
Arbetstiderna är under skoldagar
Kvällstid: 15.00 -20.00
Natt 22 - 08 ( aktivt/Jour)
Helger och skollov- 08.00 - 20.00 och natt 22 - 08.
Behov
Tillsyn till följd av NPF diagnoser
Lättare omvårdandsbehovPubliceringsdatum2025-11-12Kvalifikationer
Ansvarstagande
Kommunikativ mot arbetsgivare och kund/familj
God planeringsförmåga
Flexibel
B-kökort meriterande Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-12
E-post: info@kmkomsorg.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kmk Omsorg AB
(org.nr 556884-0101)
Bangårdsgatan 13 (visa karta
)
753 20 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
