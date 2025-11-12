Personliga assistenter till barn med NPF diagnoser

Kmk Omsorg AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Uppsala
2025-11-12


Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker, Håbo eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Kmk Omsorg AB i Uppsala, Sigtuna eller i hela Sverige

Vi behöver utöka vår assistansgrupp för 2 kunder.
Kunden är en ung person med NPF diagnos. Viktigt att man har ett låg affektivt bemötande, tar tillsynsansvaret på fullt allvar och möjliggör en aktiv vardag tillsammans med kunden. Arbetet utgår från Uppsala och Almunge.
Arbetstiderna är under skoldagar
Kvällstid: 15.00 -20.00
Natt 22 - 08 ( aktivt/Jour)
Helger och skollov- 08.00 - 20.00 och natt 22 - 08.
Behov
Tillsyn till följd av NPF diagnoser
Lättare omvårdandsbehov

Publiceringsdatum
2025-11-12

Kvalifikationer
Ansvarstagande
Kommunikativ mot arbetsgivare och kund/familj
God planeringsförmåga
Flexibel
B-kökort meriterande

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-12
E-post: info@kmkomsorg.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Kmk Omsorg AB (org.nr 556884-0101)
Bangårdsgatan 13 (visa karta)
753 20  UPPSALA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9601614

Prenumerera på jobb från Kmk Omsorg AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Kmk Omsorg AB: