Personliga assistenter till barn - Lycksele kommuns verksamhet
Lycksele kommun / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Lycksele Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Lycksele
2026-04-29
, Norsjö
, Malå
, Vindeln
, Bjurholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lycksele kommun i Lycksele
, Bjurholm
, Åsele
, Storuman
, Skellefteå
eller i hela Sverige
I Lycksele kommun är vi övertygade om att ett välkomnande förhållningssätt och gemensamma värderingar stärker kommunen och dess attraktionskraft. Kommunen vill utvecklas till en välkomnande kommun med högt attraktionsvärde, där talanger tas om hand och utvecklas och kommunmedborgare, kunder, leverantörer och andra som en kommun har kontakt med får ett professionellt bemötande och god service. Lycksele kommun har en framtidstro, drivkraft och engagemang som för oss framåt. Vår värdegrund bygger på Medkänsla, Tillsammans och Drivkraft.
OM JOBBET
Vi söker nu engagerade och trygga personliga assistenter till uppdrag inom barnverksamheten, inom Individ- och familjeomsorgen (IFO) med inriktning mot LSS-insatser. LSS (Lagen om stöd och service till vissa personer) är en rättighetslag som ger stöd till personer som har omfattande behov av stöd i sin vardag.
Som personlig assistent hos oss kommer du att arbeta med flera barn med olika behov och förutsättningar, vilket gör arbetet varierande, utvecklande och meningsfullt. Du blir en viktig del i barnens vardag där du bidrar till trygghet, utveckling och livskvalitet.
Arbetet innebär stöd i vardagliga rutiner och aktiviteter, samt omvårdnad utifrån individuella behov, såsom stöd i personlig hygien, måltider och vid behov medicinska moment. Som personlig assistent bidrar du till utveckling, delaktighet och en meningsfull vardag. Du arbetar också för att skapa trygghet och goda relationer med barn och familj.
Arbetet utförs i barnens hem och i deras närmiljö, i nära samarbete med vårdnadshavare och kollegor. Du ingår i en arbetsgrupp med flera assistenter där ni tillsammans skapar kontinuitet och kvalitet i insatsen.
Assistansen kommer utföras under hela dygnet alla dagar i veckan. Vi söker därför assistenter som vill arbeta dag-/kvällspass, samt assistenter som vill arbeta vaken natt.
DIN PROFIL
Vi tror på rätt kompetens på rätt plats.
Vi söker dig som vill se andra människor utvecklas, som vill stötta andra och berika ditt arbetsliv med nya perspektiv. Som person är du engagerad, trygg i dig själv och har en förmåga att ställa om i arbetet efter rådande förutsättningar. Du har ett fridsamt sätt och ett genuint intresse av den målgrupp du ska jobba med. Det är viktigt att du kan uttrycka dig och förstå svenska väl, både i tal och skrift.
Håller du på att utbilda dig inom, eller har du redan, en pedagogisk utbildning och/eller en omvårdnadsutbildning ser vi det som meriterande. Det är även meriterande om du har tidigare erfarenhet av att arbeta med personer med funktionsnedsättningar i någon form, samt B-körkort och körvana.
Vi är en värderingsstyrd organisation och vill att ditt bemötande och dina handlingar samspelar med vår värdegrund - Medkänsla, Tillsammans och Drivkraft. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet, skriv därför i din ansökan vad som gör dig lämplig för uppdraget.
VI ERBJUDER DIG
I Lycksele kommun är människor den främsta resursen. Det är personalresurserna som genererar värde, kvalitet och innehåll i våra verksamheter. Vi eftersträvar att vara en attraktiv arbetsgivare där varje medarbetares förmågor får komma till uttryck och utvecklas genom ett arbetsklimat som är baserat på öppenhet, tillit och dialog. Medarbetare i Lycksele kommun ska ha möjlighet till balans i arbetslivet, vara delaktig och få möjligheten att stärkas och utvecklas i sin yrkesroll.
Som anställd i Lycksele kommun följer ett antal personalförmåner. För mer information om personalförmåner, se länk:https://www.lycksele.se/kommun/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/lycksele-kommun-som-arbetsgivare/vart-erbjudande/
För mer information om hur det är att leva, bo och arbeta i Lycksele, se länk:http://www.lycksele.se/levailycksele
OM ANSTÄLLNINGEN
Varaktighet: Tillsvidareanställning, provanställning kan förekomma. Möjlighet finns även till visstidsanställning under sommaren.
Omfattning:100%
Tillträde: Snarast möjligt efter överenskommelse.
Lön: Vi tillämpar individuella löner, vänligen ange löneanspråk i din ansökan.
Är du intresserad av att veta löneintervall för tjänsten kan du ta kontakt med våra löneadministratörer på tel. 0950-162 00.
I Lycksele kommun arbetar alla tillsammans och den mångfald som kommunen representerar är en drivkraft i utvecklingen framåt. Vi arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför organisationen.
Eftersom Lycksele kommun är ett samiskt förvaltningsområde kan kunskaper i samiska vara meriterande i vissa fall.
I Lycksele kommun kan du inom ramen för din ordinarie tjänst arbeta med vår värdegrund som värdskapare. För mer information prata med rekryterande chef.
I Lycksele kan du kombinera ditt vanliga arbete med en deltidsanställning som brandman-/kvinna. Kontakta räddningstjänsten, tel. 0950-162 06, om du är intresserad av att arbeta som deltidsbrandman.
Känner du, utifrån vad du läst om oss - att du skulle passa in hos oss inom Personlig assistans och verkställighet mot barn/ungdomar 0-20 år med LSS insats?
Varmt välkommen med din ansökan märkt med ref nr 1356, senast 2026-05-15. Rekrytering sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Du ansöker via knappen nedan eller via brev till Lycksele kommun, Kommunstyrelsens förvaltning, 921 81 Lycksele. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lycksele kommun
(org.nr 212000-2635), https://www.lycksele.se/
Storgatan 22 (visa karta
)
921 81 LYCKSELE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Oskar Jakobsson oskar.jakobsson@lycksele.se
9882845