Personliga assistenter till aktiv tjej
Avesta kommun, LSS / Barnskötarjobb / Avesta Visa alla barnskötarjobb i Avesta
2025-12-19
, Norberg
, Hedemora
, Fagersta
, Säter
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avesta kommun, LSS i Avesta
Det är något speciellt med Avesta!
Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också vilja och mod, handlingskraft och framtidstro. Det är kraften från människorna som gör Avesta unikt. Tillsammans bygger vi Avestas framtid - vill du vara med?
Omsorgsförvaltningen arbetar efter värdegrunden att alla människor vi möter har samma värde och är unika. Inom förvaltningen finns IFO, LSS-verksamhet, socialpsykiatri, hälso- och sjukvård, hemtjänst och särskilda boenden. Här arbetar ca 800 medarbetare som dygnet runt finns till för våra målgrupper.Publiceringsdatum2025-12-19Dina arbetsuppgifter
Att vara personlig assistent är ett ansvarsfullt arbete som ger personlig utveckling och mycket glädje tillbaka. Ditt arbete sker utifrån att tillgodose personens behov av stöd och möjliggöra självständighet. Arbetet omfattar personlig- och viss medicinsk omvårdnad som hjälp vid matsituationer, på- och avklädning, personlig hygien och förflyttningar.I den här tjänsten kommer du arbeta med en tonåring. Arbetet utförs i hens hem, i skola och på annan plats där hen vistas och har aktiviteter som till exempel bad.En stor del av ditt arbete innebär att planera och samordna dagliga aktiviteter. Du kommer också att vara stöd vid fritidsaktiviteter. Arbetstiden varierar mellan dag, kväll, natt (sovande jour) och helg.Kvalifikationer
Du har en för arbetet godkänd gymnasial utbildning som undersköterskeutbildning, barn- och fritidsprogrammet eller annan utbildning arbetsgivaren finner likvärdig. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med personer med fysisk funktionsnedsättning, som personlig assistent eller arbete med ungdomar.Vi söker dig som har en förmåga att skapa och underhålla relationer och har ett förhållningssätt som värnar om individens integritet. Som person är du lugn i pressade situationer och tar du ansvar för din uppgift. Du har en god samarbetsförmåga och kan relatera till andra människor på ett lyhört och smidigt sätt.Då en stor del av dina arbetsuppgifter handlar om att kommunicera med olika parter samt att arbeta med dokumentation krävs att du kan kommunicerar på ett tydligt sätt med goda kunskaper i det svenska språket, i såväl tal som skrift. Grundläggande datakunskaper för att kunna dokumentera, schemalägga och föra mailkonversationer är ett krav. B-körkort för manuell växellåda är ett krav.
Arbetet är stundtals fysiskt och innebär både lyft och förflyttningar, du behöver därför ha en fysik som karar detta. Du förväntas vara simkunnig, då bad kommer att vara en av aktiviteterna som du assisterar i.Utdrag ur belastningsregistret kommer att efterfrågas då arbetet är med minderårig.6 månaders provanställning tillämpas för denna tjänst. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C287778/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avesta kommun
(org.nr 212000-2262) Arbetsplats
Avesta kommun, LSS Kontakt
Enhetschef
Fredrik Blomqvist fredrik.blomqvist@avesta.se 0226- 64 58 65 Jobbnummer
9657115