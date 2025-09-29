Personliga assistenter till aktiv man i Täby
Olivia Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Täby Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Täby
2025-09-29
, Vallentuna
, Upplands Väsby
, Danderyd
, Sollentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Olivia Personlig Assistans AB i Täby
, Vallentuna
, Upplands Väsby
, Danderyd
, Sollentuna
eller i hela Sverige
På Olivia arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du? Publiceringsdatum2025-09-29Om tjänsten
Vår kund i Täby söker två personliga assistenter som vill jobba som timvikarie vid behov. För att bli aktuell för denna tjänst krävs det att du kan hoppa in med kort varsel vid ordinarie assistenters frånvaro vid tex semester eller sjukdom. Du behöver även kunna arbeta varierande arbetstider.
Arbetstiderna är förlagda enligt följande:
Kl. 09.00-16.00
Kl. 16.00-09.00 (9 timmars väntetid under natten)
Tillträde sker enligt överenskommelse där vi gärna ser att du kan börja inskolas omgående. Företaget
Kunden bor i Täby och är en aktiv man i 60-årsåldern. Han tycker om matlagning och är en händig person som tycker om att fixa och dona i hemmet. Vår kund behöver hjälp i sin vardag då han tidigare drabbats av stroke. Han har inget kommunicerat tal. Kunden använder sig av rullstol och har även ett anpassat hem.
Arbetsuppgifterna är enligt följande:
Hjälpa till med de dagliga rutinerna såsom förekommande hushållssysslor
Assistera vid personlig hygien, av- och påklädning samt vid måltider
Lyft kan förekomma vid förflyttningar
Är du den kunden söker?
Som person är du lyhörd, lösningsfokuserad, initiativtagande samt är öppen för att lära dig kommunicera med kunden utifrån hans förutsättningar. Därtill har du gärna ett intresse för noggrannhet och är ordningsam, saker som kunden uppskattar i sitt hem. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Kvalifikationer
Mycket goda kunskaper i svenska
Erfarenhet som personlig assistent
Meriter:
Yrkesmässig erfarenhet av afasi
Sysselsättningsgrad: 2 timvikarier vid behov.
Tillträde: Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
För att komma till anställning behöver du ha ett Bank-ID. Många av våra kunder önskar även att du beställt ett belastningsregister att uppvisa vid eventuell anställning. För att underlätta kan du därmed söka om registret via följande länk (detta register används för alla våra anställningar): Arbete med barn med funktionsnedsättningar
Att tänka på inför din ansökan:
En förutsättning för att påbörja en anställning hos på Olivia är att du som söker kan uppvisa giltig ID -handling och lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida.
För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år.
Om rekryteringsprocessen:
Din ansökan kommer att hanteras av medarbetare på Olivia samt av kund / brukare och eventuell anhörig, godman eller annan.
Om du ger ditt samtycke kan vi dela din profil med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia.
För dig med anställningsstöd:
Olivia är ett inkluderande företag. Vi välkomnar alla sökanden och även du som har rätt till någon form av anställningsstöd genom arbetsförmedlingen. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år måste du uppvisa utdrag ur brottsregistret. Det är viktigt att du redan nu beställer ett utdrag från Polisen, då deras handläggningstid kan variera. Du beställer enkelt med Bank-ID genom via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/blanketter---barn-med-funktionsnedsattning/
Om kollektivavtal och förmåner hos Olivia:
Som medarbetare omfattas du av kollektivavtal och självklart är du försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Olivia Personlig Assistans AB
(org.nr 556630-8986), https://www.oliviapersonligassistans.se/ Jobbnummer
9531010