Personliga assistenter till aktiv 20-årig tjej i Hässelby
Olivia Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2026-01-30
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Olivia Personlig Assistans AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-30Om tjänsten
Olivia Personlig Assistans söker engagerade personliga assistenter till en av våra kunder i Hässelby. Tjänsterna gäller timvikariat, där du hoppar in vid behov. Tillträde sker enligt överenskommelse och vi ser gärna att du har möjlighet att påbörja introduktion snarast.
Arbetet är förlagt enligt följade tider:
08:00 - 15:00
15:00 - 19:00 Företaget
Kunden är en tjej i 20-årsåldern som tycker om att umgås med sina vänner, shoppa, fika och sitta vid datorn. Hon behöver din hjälp som assistent i sin vardag då hon har cerebral pares och rörelsesvårigheter.
Arbetsuppgifterna är enligt följande:
Assistera vid personlig hygien och av- och påklädning
Assistera vid förflyttningar
Assistera vid stretching och lättare träning
Följa med kunden på olika aktivteter och ärenden
Är du den kunden söker?
Vi söker dig som är lyhörd, initiativtagande, lösningsfokuserad samt engagerad, då stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Vidare önskar kunden kvinnliga sökanden.
KRAV:
Ej allergisk mot pälsdjur
Vårderfarenhet
För att komma till anställning behöver du ha ett BankID. Många av våra kunder önskar även att du beställt ett belastningsregister att uppvisa vid eventuell anställning. För att underlätta kan du därmed söka om registret via följande länk (detta register används för alla våra anställningar): Arbete med barn med funktionsnedsättningar
Sysselsättningsgrad: Timvikariat
Antal tjänster: 2
Tillträde: Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
För dig med Anställningsstöd
Om du som söker har rätt till någon form av anställningsstöd tar vi som arbetsgivare på Olivia Personlig Assistans även detta i beaktning vid en eventuell anställning. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju.
Hantering av din ansökan
Din ansökan kan komma att läsas av medarbetare inom Olivia Personlig Assistans, av kund och dennes anhöriga och/eller samordnare. Din ansökan kan även komma att delas med systerbolag till Olivia Personlig Assistans, om din profil matchar en annan tjänst inom koncernen Team Olivia.
Om kollektivavtal och förmåner hos Olivia Personlig Assistans
Som medarbetare omfattas du av kollektivavtal och självklart är du försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Förutom friskvårdsbidrag och en rad andra förmåner anordnar vi aktiviteter som riktar sig både till dig som anställd och till kunden du arbetar med. Förmåner inkluderar bland annat tillgång till rabatterade produkter och tjänster hos ett antal samarbetsbolag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7144166-1816074". Arbetsgivare Olivia Personlig Assistans AB
(org.nr 556630-8986), https://oliviaassistans.teamtailor.com
Albert Landbergs Gränd 8 (visa karta
)
165 70 HÄSSELBY Jobbnummer
9714185