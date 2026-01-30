Personliga assistenter till 60-årig kvinna i Ljustorp (34-50% och timvik)
På Rehabassistans arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?
OM TJÄNSTEN
Vi på Rehabassistans söker personliga assistenter till vår kund i Ljustorp. Tjänsten omfattar 34-50% men vi söker även två timvikarier som kan arbeta vid ordinarie personals ledigheter och sjukfrånvaro. Arbetet är förlagt till dag, kväll och vaken natt både vardagar och helger.
Arbetstider:
Kl. 07.00-16.00
Kl. 16.00-22.00
Kl. 22.00-07.00
Tillträde sker enligt överenskommelse där vi gärna ser att du kan påbörja introduktion omgående.
OM KUNDEN
Kunden är en social kvinna i 60-årsåldern som bor tillsammans med sin man i ett naturskönt hem i Ljustorp. Hon lever ett aktivt liv och tycker om att tillbringa tid i sin trädgård, ta hand om sina blommor, se på tv, sjunga, städa och pyssla i hemmet. Hon har också ett stort intresse för skönhet och makeup och uppskattar att få göra sig fin. Ett välordnat och harmoniskt hem är viktigt för henne.
Kunden har långt framskriden MS och behöver stöd i vardagen för att kunna leva det liv hon önskar. Hon uttrycker själv sina behov och är tydlig i sin kommunikation. Som personlig assistent kommer du att vara ett betydelsefullt stöd i hennes dagliga liv. Kunden har en specialanpassad bil som du som assistent kommer att köra.Publiceringsdatum2026-01-30Dina arbetsuppgifter
Stöd i dagliga rutiner, inklusive hushållssysslor och olika aktiviteter
Hjälpa till vid personlig hygien, av- och påklädning samt vid måltider
Assistera vid förflyttningar
Kunden använder bland annat taklyft, golvlyft och andningsmask.
ÄR DU DEN VI SÖKER?
Vi söker dig som har ett genuint intresse för människor och en god förmåga att förstå och anpassa dig efter andras behov. Du är social, lyhörd, engagerad och strukturerad, egenskaper som är viktiga för att skapa trygghet och trivsel för kunden. Det är meriterande om du delar kundens intressen.
Om du känner att detta stämmer in på dig, kan du vara den vi söker!
KRAV
Körkort
Tillgång till bil
Ej allergisk mot pälsdjur
Rökfri
MERITER
Arbetat som personlig assistent eller annan vårderfarenhet
Vårdutbildning
Sysselsättningsgrad: 1 st på 34-50% och 1 st timvikarier.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Din ansökan kommer att läsas av medarbetare på Rehabassistans, kund och anhörig. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Varmt välkommen med din ansökan.
För anställning hos oss på Rehabassistans behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och/eller lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. För att kunna jobba som personlig assistent behöver du vara minst 18 år.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år måste du uppvisa utdrag ur brottsregistret. Det är viktigt att du redan nu beställer ett utdrag från Polisen, då deras handläggningstid kan variera. Du beställer enkelt med BankID via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/ Så ansöker du
