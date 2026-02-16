Personliga assistenter till 50-årig man i Skattkärr
Karlstads kommun / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Karlstad Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Karlstad
2026-02-16
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karlstads kommun i Karlstad
, Torsby
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-16Beskrivning
Personlig assistans är ett stöd som finns för att personer med omfattande funktionsnedsättningar ska kunna vara delaktiga i samhället och leva ett självständigt liv.
Målet med insatsen är att individen ska kunna leva ett liv som andra. Den personliga assistansen utgår från individens behov och kan därför se väldigt olika ut i praktiken.Dina arbetsuppgifter
Som personlig assistent hos den här omsorgstagaren kommer du att spela en viktig roll i vardagen, i hemmet och på fritiden. Omsorgstagaren behöver fysiskt stöd och hjälp i sin vardag med exempelvis hushållssysslor, personlig omvårdnad samt att följa med och utföra aktiviteter. Arbetet innebär hjälp med förflyttningar. I uppdraget ingår också att utföra delegerade hälso-och sjukvårdsinsatser.
Du arbetar nära omsorgstagaren i dennes hemmiljö. Arbetet innebär ensamarbete då det är enkel assistans. Det är oregelbunden arbetstid och kan innebära både dag/kväll/vaken natt och varannan helg.Kvalifikationer
Det är meriterande om du har arbetat inom personlig assistans tidigare och är van vid att arbeta nära en person under hela dagen. Det är även en fördel om du tidigare har utfört delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser.
Då arbetet bitvis är fysiskt tungt behöver du ha god fysik. Körkort är inget krav men det underlättar.
För att lyckas i rollen behöver du vara trygg, lugn och lyhörd, både i din person och i ditt bemötande. Det är meriterade om du har kunskap om lågaffektivt bemötande och tydliggörande arbetssätt.
Du ska kunna behärska svenska språket väl i både tal och skrift. Eftersom du kommer att arbeta i nära kontakt med omsorgstagaren i dennes hem, lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet och personkemi.
Innan anställning begär vi utdrag ur polisens belastningsregister (egna uppgifter samt barn med funktionsnedsättning), i enlighet med våra rutiner. Begär gärna ut dessa i samband med att du skickar in din ansökan.
Då det är viktigt att samarbetet mellan omsorgstagaren och den personliga assistenten fungerar är anställningen en visstidsanställning på en månad med möjlighet till förlängning.
Urvalet sker löpande, skicka in din ansökan så snart som möjligt!
Vi erbjuder
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba i Karlstads kommun på https://karlstad.varbi.com/center/tool/position/891371/edit/tab:2/karlstad.se/jobbahososs
Varmt välkommen med din ansökan!
När du söker jobb hos oss kommer du att få ange ditt CV samt svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område. Det innebär att du inte ska bifoga ett personligt brev som en del av din ansökan.
Om Karlstads kommun
Vård- och omsorgsförvaltningen är en förvaltning med fokus på utveckling och nytänk, vilket bland annat syns genom att vi i flera år varit modellkommun för välfärdsteknik inom Sverige. I förvaltningen arbetar runt 2 000 medarbetare inom vårdboenden, trygghetsboenden, hemtjänst, funktionsstöd, hälso- och sjukvård samt på vårt biståndskontor. Det är viktiga jobb där vi gör skillnad på riktigt. Vårt mål är att alltid ge professionell personcentrerad vård och omsorg.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via våra rekryteringssystem och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Ersättning
Timlön under första månaden. Månadslön vid en eventuell förlängning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Karlstads kommun
(org.nr 212000-1850) Arbetsplats
Vård- och omsorgsförvaltningen, Funktionsstöd, Personlig assistans Kontakt
Vendela Eriksson 054-5403888 Jobbnummer
9746083