Personliga assistenter till 27-årig tjej i Täby!
Särnmark Assistans Aktiebolag / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Täby Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Täby
2026-06-11
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Särnmark är ett av Sveriges äldsta företag inom personlig assistans och grundades av nuvarande ägare i början av 1990-talet. Vi arbetar med utgångspunkt i en tydlig och uttalad värdegrund och vår främsta drivkraft är att skapa de bästa förutsättningarna för en individanpassad personlig assistans utifrån varje persons unika behov. Särnmark har idag över 3500 medarbetare och våra kunder och medarbetare finns över hela Sverige. Särnmarks huvudkontor ligger i Sundbyberg men vi har även kontor i andra delar i Sverige.
Är du en positiv person med ett härligt driv som vill bidra till att jag kan leva mitt liv som jag vill?
Jag är en sportig tjej i 27-årsåldern som bor i Täby och nu söker personliga assistenter inför sommaren – både till fast schemarad och som timvikarie.
Jag gillar att hålla igång och uppskattar roliga och mysiga aktiviteter som träning, konserter, bio, Gröna Lund, allsång på Skansen, shopping och att spela bowling – gärna tillsammans med en kompis. På dagarna är jag på min dagliga verksamhet.
Om dig
Jag söker dig som är initiativrik och vill utvecklas tillsammans med mig. Du är kanske mellan 25–45 år, men viktigast är att du är ung i sinnet. Det är ett plus om du delar mitt intresse för musik.Publiceringsdatum2026-06-11Dina arbetsuppgifter
Jag behöver assistans med det mesta i min vardag, bland annat förflyttningar, kommunikation, hjälp med min trachestomi, följa med till min dagliga verksamhet osv.
Tjänstens omfattning
Jag söker dig som kan arbeta dag, kväll och helg, antigen på fast schemarad eller som timvikarie.
Introduktion och nödvändiga utbildningar ingår.
Låter det som något för dig? Tveka inte att höra av dig – vi ser fram emot att lära känna dig!
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna styrka att du har ett permanent uppehållstillstånd i Sverige för att kunna få anställning i Särnmark. Om du söker arbete som personlig assistent hos en vuxen kund behöver du uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret.Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/Om
du söker arbete som personlig assistent hos ett barn som är under 18 år behöver du också kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan du får börja arbeta. Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Särnmark Assistans Aktiebolag
(org.nr 556506-3772), https://www.sarnmark.se/
183 01 TÄBY Arbetsplats
Särnmark Assistans AB Jobbnummer
9958665