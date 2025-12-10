Personliga assistenter till 27-årig kille i Borlänge
2u Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Borlänge
2025-12-10
2U Assistans är en privat assistansanordnare för personer med olika typer av funktionsvariationer där det finns ett behov av extra stöd och service i vardagen. Vårt motto är "Vi vill och kan bättre", något vi tillsammans med våra kunder och medarbetare arbetar mot dagligen. En viktig del i detta arbete är en god kontakt mellan administrativ personal, de personliga assistenterna och våra kunder där snabb och kvalitativ service är grunden. Som medarbetare hos oss omfattas du av kollektivavtal och har rätt till friskvårdsbidrag.
Tjänsten
Vi söker nu personliga assistenter till en 27-årig kille med bestående funktionshinder efter hjärnskada. Vi söker upp emot 4 personer beroende på önskad sysselsättningsgrad.
Sysselsättningsgrad kan vara allt från timvikarie (vid behov) eller heltid (100%). Skriv gärna önskad sysselsättningsgrad redan vid ansökan.
Vem söker vi?
Vi söker manliga assistenter, gärna med erfarenhet från tidigare assistansjobb. Vi lägger dock absolut störst vikt vid dina personliga egenskaper. Vi ser gärna att du har ett intresse för motion och hälsa, samt att du är pedagogiskt lagd med stort tålamod och talar det svenska språket obehindrat.
Du är dessutom snus och rökfri, gillar att jobba både inom- och utomhus. Du ska tänka dig att följa med på fysiska aktiviteter. Exempelvis promenader, gå till gym men även lugnare aktiviteter som att sitta på kafé och fika.
Beskriv dig själv i din ansökan, vilka egenskaper du besitter, samt varför just du skulle passa för denna tjänst.
Meriterande för denna tjänst
Tidigare arbetat med ungdomar
Erfarenhet av liknande arbete
Ha goda kunskaper i svenska, både i tal och i skrift
Intresse av hälsa om motion
Snus och rökfri
Vi tar endast emot ansökningar elektroniskt via e-post. Var god ange "Borlänge" eller "annons-ID" i din ansökan.
Intervjuer sker löpande så kom in med din ansökan snarast. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Via E-post
E-post: zepure@2uassistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Annons ID eller Borlänge". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare 2u Assistans AB
(org.nr 559156-0262)
784 40 BORLÄNGE Arbetsplats
2U Assistans AB Jobbnummer
9637560