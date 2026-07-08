Personliga assistenter till 16 årig tjej boendes i Bromma.
Plusfamiljen Funka AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2026-07-08
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Plusfamiljen är ett familjeägt assistansbolag som i närmare 20 år har stöttat människor med funktionsvariation att leva livet fullt ut – på sina egna villkor. Hos oss möter du värme, engagemang och en kultur där vi sätter både kunder och medarbetare först. Vårt uppdrag är att skapa en personlig och kvalitativ assistans där omtanke, professionalitet och engagemang går hand i hand. Att arbeta hos oss innebär att bli en del av något större – vi gör skillnad för människor som behöver det allra mest.
Personliga assistenter till 16 årig tjej boendes i Bromma.
Nu söker vi en personlig assistent till en aktiv tjej på 16 år som bor med sin härliga familj i Bromma. Som assistent är du med och skapar en trygg och trivsam vardag utifrån det förutsättningar som finns. Du är ett aktivt stöd i sysselsättning, lek och kommunikation. Du hjälper henne med all omvårdnad, förflyttningar och måltider. För att vår kund ska trivas med dig behöver du vara en positiv, varm, lugn, trygg och lyhörd och uppmärksam person med mycket tålamod. Du är initiativtagande, har lätt för att läsa av situationer och kan arbeta självständigt. I övrigt ser vi gärna att du är en idérik person som gillar att hitta på nya saker. Då våran kund är väldigt aktiv så är det av yttersta vikt att du inte har några fysiska hinder/begränsningar.
Vi söker nu dig som vill jobba med något meningsfullt på lång sikt, är ansvarstagande och lyhörd för en annan människas behov. För att söka tjänsten måste du ha fyllt 18 år, kunna uppvisa utdrag ur belastningsregistret samt uppge två närliggande referenser. På kundens begäran söker vi endast kvinnliga medarbetare. Då familjen har hund får du ej vara allergisk.
Omfattning av tjänst:
Tjänsten påbörjas i början av augusti och har en omfattning av cirka 80%. Arbetstiderna är varierande, du arbetar morgon 2-4 morgonpass i veckan (07.00-09.00) kvällspass (16.00-21.00) och helger varierande tider, dagtid (09.00-14.30,) kvällstid (14.30-21.00). Under lov utökas tjänsten. Det är uppskattat om du kan vara flexibel då vikariebehov kan förekomma.
Det här erbjuds du:
Många av våra anställda har funnits med oss sedan starten 2006 vilket vi är mycket glada och stolta över! Vi vill att du som anställd ska må bra och känna att ditt jobb är meningsfullt. Som personlig assistent är du otroligt viktig för en annan människa och ibland för en hel familj.
Som en av oss får du:
En kontaktperson-din chef, finns där för att svara på både praktiska frågor och för att ge stöd.
Kollektivavtal- det är superviktigt för din trygghet idag men också för din framtid.
Du är försäkrad och får friskvårdsbidrag.
Vi stöttar och utbildar dig när du behöver det.
Du får en fast grundlön per timme.
Semesterersättning och ob-tillägg utifrån kollektivavtalet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Läs mer om oss på vår hemsida www.plusfamiljen.se
om varför du ska välja just oss. Sista ansökningsdatum är 31/8 men tjänsterna kan komma att tillsättas innan dess. Vid frågor kontakta kundansvarig alexander@plusfamiljen.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Plusfamiljen Funka AB
(org.nr 556697-9570)
167 75 STOCKHOLM Arbetsplats
Plusfamiljen Kontakt
Rekryterare
Alexander Färggren alexander@plusfamiljen.se 073-2555811 Jobbnummer
9997244