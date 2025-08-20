Personliga assistenter som timvikarier sökes till kvinna i Lit
2025-08-20
På Assistanslotsen arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?
OM TJÄNSTEN
Vi på Assistanslotsen söker dig som vill arbeta som personlig assistent som timvikarie vid behov hos vår kund i Lit.
Arbetstiderna är förlagda enligt följande:
Kl. 08:00-18:00
Tillträde sker enligt överenskommelse där vi gärna ser att du kan påbörja introduktion omgående.
OM KUNDEN
Kunden är en kvinna i 70-årsåldern som gillar naturen, odling, promenera och matlagning. Vår kund har katt i hemmet, det är viktigt att du som assistent tycker om och månar om djur.
Arbetsuppgifter inkluderar:
Stöd vid dagliga rutiner, som hushållssysslor både inom- och utomhus
Hjälp med personlig hygien och av- och påklädning
Strechning
Kunden använder sig av rullstol, el-rullstol och rullator.
ÄR DU DEN VI SÖKER?
Vi söker dig som brinner för arbete med människor och kan analysera andra individers behov. Vidare bör du vara lyhörd, initiativtagande, lösningsfokuserad samt engagerad. Vi ser gärna att du är lugn, då stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Om du känner att detta stämmer in på dig, kan du vara den vi söker!
KRAV
Körkort och tillgång till egen bil - för att kunna ta sig till och från jobbet
Tåla pälsdjur - katt finns i hemmet
Rökfri
Goda kunskaper i svenska språket
Sysselsättningsgrad: Timvikarier vid behov.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Din ansökan kommer att läsas av medarbetare på Assistanslotsen, kund och anhörig. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Varmt välkommen med din ansökan!
För anställning hos oss på Assistanslotsen behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och/eller lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. För att kunna jobba som personlig assistent behöver du vara minst 18 år.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år måste du uppvisa utdrag ur brottsregistret. Det är viktigt att du redan nu beställer ett utdrag från Polisen, då deras handläggningstid kan variera. Du beställer enkelt med BankID via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/blanketter---barn-med-funktionsnedsattning/ Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Inre Kraft i Norr AB
(org.nr 556666-8611), https://www.assistanslotsen.com/sv/om-assistanslotsen Arbetsplats
Assistanslotsen Kontakt
Wilma Byström wilma.bystrom@olivia.se 070-1089971 Jobbnummer
9466500