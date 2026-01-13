Personliga assistenter sökes till Värmdö/Hemmesta dagtid omgående!
2026-01-13
Om ossAleris Rehab Station är ett nationellt och internationellt rehabiliteringscenter. Vi hjälper patienter med förvärvade och medfödda ryggmärgsskador, ortopediska skador och neurologiska skador och sjukdomar. Vi erbjuder också personlig assistans. Vi sitter i en stor, fin byggnad i Frösundavik i Solna, en kombination av gamla kasernlokaler, nya boenderum, behandlingsrum och restaurang. Vi har en omfattande forsknings- och utbildningsverksamhet och ett väl utvecklat teamarbete. Vi har också en mottagning med fokus på MS i Liljeholmen. Aleris Rehab Station är den del av Aleris Närsjukvård, där också ASIH, två specialiserade palliativa vårdavdelningar, Basal hemsjukvård och Uppsala Närakut ingår.
RollenVi söker en personlig assistent till en man i 35-års åldern som sitter i rullstol och har en ryggmärgsskada. Som personlig assistent kommer dina arbetsuppgifter bland annat vara att stötta och hjälpa honom med sin dagliga livsföring såsom personlig hygien, på- och avklädning, förflyttningar , assistera vid måltider, städa samt följa med på olika aktiviteter . Kunden för sin egen talan och bor tillsammans med sin sambo samt 2 barn. Kunden värnar mycket om sin egentid och privattid, därför behöver du som assistent klara av att finnas i närheten samtidigt som du ska klara av att backa för att ge utrymme åt det privata livet. Arbetstiderna kommer att vara förlagda dagtid samt kvälls/nattetid med jour på natten .
Vårt erbjudandeSom medarbetare på Aleris får du tillgång till en rad olika förmåner som stödjer dig både i arbetsliv och privat. Vi strävar efter att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för dig att trivas och utvecklas. Läs mer om våra förmåner här.
En anpassad och väl utarbetad introduktion
Interna utbildningar
En företagskultur där medarbetarskap och nya idéer uppmuntras
God arbetsmiljö med korta beslutsvägar med fokus på att skapa rätt förutsättningar och möjlighet att påverka verksamheten.
Om digVi söker dig som är strukturerad, ordningsam, lojal och lyhörd. Du värnar också om att ge god omvårdnad och service med hög kvalitet. Genom ditt engagemang, professionella förhållningssätt och din kommunikativa förmåga skapar du goda relationer med kunden och dina kollegor och blir därför en betydelsefull medarbetare för oss. Det är viktigt att du agerar med sunt förnuft och har ett stort kundfokus. Du behöver ha en väl utvecklad fingertoppskänsla och förstå när du ska vara aktiv och när du behöver vara passiv i ditt arbete. Du behöver kunna kommunicera tydligt och vara prestigelös i att kundens behov/utrymme är i första hand, samt att kunna hantera en familj med vardagliga bestyr. Meriterande om du har erfarenhet av att ha hanterat katetrar eller kan RIK.
BakgrundDu är en person med stort intresse för att arbeta med människor. I denna roll krävs det tidigare erfarenhet av att ha arbetat som personlig assistent och/eller inom vård- och omsorg. Krav för denna tjänst är att du behärskar svenska språket i tal och skrift mycket bra.
Anställningsvillkor Anställningsform: Timanställning/ Fast rad på schema/Dagtid + varannan helg.Omfattning: DeltidTillträde: OmgåendeLön: Individuell lönesättningKollektivavtal finns
Vi hoppas att du tycker att det låter spännande och att du är nyfiken på att veta mer om oss. Vi hörs!
