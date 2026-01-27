Personliga assistenter sökes till uppdragsgivare i Hässelby, vid behov
Saand Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2026-01-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saand Assistans AB i Stockholm
, Solna
, Värmdö
, Södertälje
, Österåker
eller i hela Sverige
Vi söker nu personliga assistenter till vår nya uppdragsgivare, en man bosatt i Hässelby. Det är ett nybeviljat beslut och vi bygger därför upp ett nytt team, vilket innebär att det finns möjlighet till både heltid- och deltidstjänster.
Om uppdragsgivaren
Uppdragsgivaren är en positiv person med humor, stort tålamod och tydliga gränser. Han lever med ALS och arbetar aktivt för att se det goda i människor och skapa en meningsfull vardag. Kommunikation sker via uppläsningsverktyg och andra kommunikationshjälpmedel.
Djur har en stor betydelse för vår uppdragsgivare. Han har inga egna husdjur, men det kan ändå förekomma djur i hemmet vid vissa tillfällen, och han besöker gärna miljöer där det finns djur. Han har även ett stort bilintresse, uppskattar promenader, musik, konserter och opera. Uppdragsgivaren är mån om sin egentid och värdesätter ett respektfullt och lyhört samspel. Publiceringsdatum2026-01-27Dina arbetsuppgifter
Som personlig assistent kommer du bland annat att hjälpa till med:
Personlig omvårdnad och förflyttningar
Stöd vid kommunikation
Andningshjälpmedel såsom slemsug, hostapparat, ventilator och nebulisator
Stöd i vardagsaktiviteter och fritidsintressen
Promenader och aktiviteter tillsammans
Uppdragsgivaren använder stårollator och permobil.
Vem söker vi?
Vi söker dig som:
Har tidigare erfarenhet av personlig assistans eller liknande omsorgsarbete (krav)
Är lyhörd, trygg och kan sätta uppdragsgivarens behov i fokus
Talar och skriver flytande svenska (krav)
Har förmåga att arbeta lugnt och professionellt kring en infektionskänslig person
Det viktigaste är att du har rätt bemötande och inställning.
Tjänstens omfattning
Arbetstider kan variera dag/kväll/natt utifrån behov.
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på SAAND Assistans är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år.
Utifrån lagstiftning krävs att vi som arbetsgivare begär ett registerutdrag från alla anställda som ska arbeta som personlig assistent åt ett barn under 18 år. För att trygga våra uppdragsgivare på SAAND Assistans inhämtar vi utdrag ifrån belastningsregister på samtliga vi anställer. Därav behöver du uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister inför en eventuell anställning.
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdagen. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Utdrag ur belastningsregister kommer att frågas vid intervju. Registerutdraget kan du beställa digitalt via denna länk HVB-hem, e-tjänst | Polismyndigheten Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saand Assistans AB
(org.nr 556995-4877) Kontakt
Uppdragschef/Rekryterare
Hassan Al-Nuaimi hassan.al-nuaimi@saand.se +46101550300 Jobbnummer
9707533