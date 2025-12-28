Personliga assistenter sökes till uppdragsgivare i Hässelby, heltid, deltid
Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm
2025-12-28
Vi söker nu personliga assistenter till vår nya uppdragsgivare, en man bosatt i Hässelby. Det är ett nybeviljat beslut och vi bygger därför upp ett nytt team, vilket innebär att det finns möjlighet till både heltid- och deltidstjänster.
Om uppdragsgivaren
Uppdragsgivaren är en positiv person med humor, stort tålamod och tydliga gränser. Han lever med ALS och arbetar aktivt för att se det goda i människor och skapa en meningsfull vardag. Kommunikation sker via uppläsningsverktyg och andra kommunikationshjälpmedel.
Djur har en stor betydelse för vår uppdragsgivare. Han har inga egna husdjur, men det kan ändå förekomma djur i hemmet vid vissa tillfällen, och han besöker gärna miljöer där det finns djur. Han har även ett stort bilintresse, uppskattar promenader, musik, konserter och opera. Uppdragsgivaren är mån om sin egentid och värdesätter ett respektfullt och lyhört samspel.
Som personlig assistent kommer du bland annat att hjälpa till med:
Personlig omvårdnad och förflyttningar
Stöd vid kommunikation
Andningshjälpmedel såsom slemsug, hostapparat, ventilator och nebulisator
Stöd i vardagsaktiviteter och fritidsintressen
Promenader och aktiviteter tillsammans
Uppdragsgivaren använder stårollator och permobil.
Vem söker vi?
Vi söker dig som:
Har tidigare erfarenhet av personlig assistans eller liknande omsorgsarbete (krav)
Är lyhörd, trygg och kan sätta uppdragsgivarens behov i fokus
Talar och skriver flytande svenska (krav)
Har förmåga att arbeta lugnt och professionellt kring en infektionskänslig person
Det viktigaste är att du har rätt bemötande och inställning.
Tjänstens omfattning
Både heltid och deltid finns att söka. Arbetstider kan variera dag/kväll/natt utifrån behov.
