Personliga assistenter sökes till uppdragsgivare i Hässelby, heltid, deltid

Saand Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm
2025-12-28


Vi söker nu personliga assistenter till vår nya uppdragsgivare, en man bosatt i Hässelby. Det är ett nybeviljat beslut och vi bygger därför upp ett nytt team, vilket innebär att det finns möjlighet till både heltid- och deltidstjänster.

Om uppdragsgivaren
Uppdragsgivaren är en positiv person med humor, stort tålamod och tydliga gränser. Han lever med ALS och arbetar aktivt för att se det goda i människor och skapa en meningsfull vardag. Kommunikation sker via uppläsningsverktyg och andra kommunikationshjälpmedel.

Djur har en stor betydelse för vår uppdragsgivare. Han har inga egna husdjur, men det kan ändå förekomma djur i hemmet vid vissa tillfällen, och han besöker gärna miljöer där det finns djur. Han har även ett stort bilintresse, uppskattar promenader, musik, konserter och opera. Uppdragsgivaren är mån om sin egentid och värdesätter ett respektfullt och lyhört samspel.


Publiceringsdatum
2025-12-28

Dina arbetsuppgifter
Som personlig assistent kommer du bland annat att hjälpa till med:

Personlig omvårdnad och förflyttningar

Stöd vid kommunikation

Andningshjälpmedel såsom slemsug, hostapparat, ventilator och nebulisator

Stöd i vardagsaktiviteter och fritidsintressen

Promenader och aktiviteter tillsammans


Uppdragsgivaren använder stå­rollator och permobil.

Vem söker vi?
Vi söker dig som:

Har tidigare erfarenhet av personlig assistans eller liknande omsorgsarbete (krav)

Är lyhörd, trygg och kan sätta uppdragsgivarens behov i fokus

Talar och skriver flytande svenska (krav)

Har förmåga att arbeta lugnt och professionellt kring en infektionskänslig person


Det viktigaste är att du har rätt bemötande och inställning.

Tjänstens omfattning
Både heltid och deltid finns att söka. Arbetstider kan variera dag/kväll/natt utifrån behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-27
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Saand Assistans AB (org.nr 556995-4877)

Kontakt
Uppdragschef/Rekryterare
Hassan Al-Nuaimi
hassan.al-nuaimi@saand.se
+46101550300

Jobbnummer
9664111

